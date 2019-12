Gelöschte WDR-Satire : Streit um „Umweltsau“-Lied dauert an

Die Auseinandersetzung um das Satirelied über eine fiktive Oma als „Umweltsau“ reißt nicht ab. Das Deutsche Kinderhilfswerk warf dem WDR, der das Lied mit seinem Kinderchor produziert und im Internet ein Video dazu veröffentlicht hatte, eine überzogene Reaktion auf die Kritik daran vor. „Ich hätte mir vom WDR da mehr Rückgrat gewünscht“, sagte Pressesprecher Uwe Kamp.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) indes sprach von einem Missbrauch des Chores, „um zu denunzieren und Umerziehung zu betreiben“.

Die satirische Umdichtung des Kinderlieds „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ durch den Radiosender WDR2 hatte am Wochenende zu scharfen öffentlichen Auseinandersetzungen geführt. In dem Lied singt ein Kinderchor über eine fiktive Oma, die mit dem SUV zum Arzt fährt, Kreuzfahrten macht und sich täglich billiges Discounterfleisch brät. Das Video hatte der Sender bei Facebook veröffentlicht, später dort aber wieder gelöscht. Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich und gestand einen Fehler ein.

Der Leiter des WDR-Kinderchors Dortmund, Zeljo Davutovic, wurde nach eigener Aussage vom Wirbel um das Satirelied völlig überrascht. „Ich möchte mich als beteiligter Musiker bei allen entschuldigen, die sich trotz der Einordnung als Satire von uns persönlich angegriffen fühlen“, hieß es in einer Stellungnahme auf der Internetseite des Chors.

Dort heißt es: „Als die Anfrage zusammen mit Text und Lied aus der WDR 2 Redaktion kam, konnten die Kinder und Eltern freiwillig entscheiden, an dem Projekt teilzunehmen. Es gab keinen Zwang und es wurde niemand instrumentalisiert. Die Fridays for Future Bewegung ist eine Bewegung ausgehend von Kindern und Jugendlichen. Die Idee der jahresrückblickenden WDR Satire wurde auf Kinderstimmen konzipiert, weshalb ich das Projekt der WDR 2 Redaktion zugesagt habe. Den teilnehmenden Kindern wurde erklärt, was die Parodie bezwecken soll: Mit Überspitzung und Humor den Konflikt zwischen den Generationen aufs Korn nehmen.“

Der Begriff „Oma“, so der Chorleiter weiter, sei „aufgrund des Originaltextes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ Teil des parodierten Textes. Es geht nicht um die Oma, sondern um uns alle. Hier schließe ich mich persönlich ein. Ich möchte mich als beteiligter Musiker bei allen entschuldigen, die sich trotz der Einordnung als Satire von uns persönlich angegriffen fühlen.“

Der Kinderhilfswerk-Sprecher Kamp sagte dem Internetportal „watson.de“: „Das war ein satirischer Text, und Satire darf vieles. Der Text war nicht so unter der Gürtellinie, dass man das Video hätte vom Netz nehmen müssen.“ Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki sagte der „Bild“-Zeitung hingegen: „Dass ein Kinderchor missbraucht wird, um zu denunzieren und Umerziehung zu betreiben, spricht gegen die Fernsehmacher und erinnert fatal an die untergegangene DDR.“

Das Satirelied war am Sonntag Anlass für eine Demonstration mit dem Titel „Unsere Oma ist keine Umweltsau“ in der Nähe des WDR-Funkhauses in Köln. Am Appellhofplatz sei es dabei zu verbalen Provokationen zwischen mutmaßlichen Rechtsextremen und Gegendemonstranten gekommen, erklärte die Polizei.