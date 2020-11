Aktualisiert am

Streit unter Forschern : Die Himmelsscheibe von Nebra ist so alt wie gedacht

Die berühmte Himmelsscheibe von Nebra kann Forschern zufolge weiterhin als die älteste astronomische Darstellung der Welt gelten. Das teilte das Landesdenkmalamt Sachsen-Anhalt unter der Überschrift „Wissenschaftskrimi gelöst“ mit. Die Behörde beruft sich auf eine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift „Archaeologia Austriaca“, die Zweifel an der Datierung der Himmelsscheibe widerlege.

Zwei deutsche Prähistoriker hatten in diesem Jahr einen Aufsatz veröffentlicht und in diesem dargelegt, dass die Scheibe nicht aus der Bronzezeit, sondern aus der Eisenzeit stamme. Damit wäre das Fundstück etwa tausend Jahre jünger als zuvor angenommen. Eine Forschergruppe bestätigte nun jedoch die Annahme, dass die Himmelsscheibe der frühen Bronzezeit zugeordnet werden kann und damit geschätzt 3.700 bis 4.100 Jahre alt ist.

Die runde Bronzeplatte mit goldenen Abbildungen von Mond und Sternen ist einer der bedeutendsten archäologischen Funde Deutschlands und zählt seit 2013 zum Unesco-Weltdokumentenerbe. Sie wurde 1999 bei Raubgrabungen in der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt gefunden, nach Angaben der Raubgräber zusammen mit bronzezeitlichen Schwertern, Beilen und Armschmuck. 2002 wurde die Scheibe in der Schweiz sichergestellt.

Die Forschergruppe bezieht sich in ihrer jetzigen Analyse unter anderem auf Gerichtsaussagen der Raubgräber sowie Vergleiche von Bodenproben und anhaftenden Erdresten an der Scheibe und weiteren Fundstücken, die keinen Zweifel am Fundort Mittelberg ließen. Zudem stamme das Kupfer der Himmelsscheibe und ihrer Beifunde aus derselben Lagerstätte im Salzburger Land. Die Produktion dieses Kupfers habe vor dem Beginn der Eisenzeit geendet.