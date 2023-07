Mehr als 350 der rund 1500 freien Mitarbeiter des RBB haben von Samstag an für eine Woche ihre Arbeit niedergelegt und sich aus Protest „in den Urlaub abgemeldet“. Statt wie üblich Löcher im Dienstplan zu füllen, sorgten sie mit der Aktion „Wir sind nicht da“ nun selbst für Engpässe, heißt es von der RBB-Freienvertretung. Das TV-Vorabendprogramm habe bereits angekündigt, während der Aktion Archivmaterial zu senden.

Damit reagieren die Beschäftigten auf das Scheitern der seit gut zwei Jahren laufenden Tarifverhandlungen zwischen RBB-Interimsintendantin Katrin Vernau und den Gewerkschaften Verdi und DJV, bei denen es unter anderem um Honorarangleichungen und Sicherheiten für langjährige Freie geht. Wie Verdi berichtete, habe Vernau die Tariferhöhung und die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie an die verbindliche Zusage geknüpft, dass die Mitarbeiter für die Jahre 2025 und 2026 einer Nullrunde zustimmen.

„Setzen Sie die richtigen Prioritäten“

Die Freien wenden sich nun in einem offenen Brief an Ulrike Demmer, Vernaus Nachfolgerin. Darin heißt es: „Hören und sehen Sie in der kommenden Woche genau hin, was der rbb zustande bekommt, wenn sich 350 Freie zugleich abmelden. Setzen Sie die richtigen Prioritäten, damit wir nicht nur die Krise in der rbb-Bilanz, sondern auch die Vertrauenskrise in der Belegschaft bewältigen können.“ Sie hätten die Krise des RBB schließlich nicht verursacht und wollten sie auch nicht ausbaden. Bis Ende 2024 hat Vernau dem RBB Einsparungen in Höhe von 49 Millionen Euro verordnet, die zu einem großen Teil Einschnitte im Programm erforderlich machen.

Laut dem Brief werde der RBB wegen der Aktion nur „Konserven“ senden können, im Kulturradio etwa müssten Sendestrecken mit Wiederholungen gefüllt werden. Ohne die freien Mitarbeiter würden weniger Texte mit der Quelle „rbb“ geschrieben werden, der Videotext des RBB könne „über viele Stunden nicht aktualisiert“ werden. Und Beiträge von Reportern würden in aktuellen Sendungen „schlicht fehlen“.

Wie die RBB-Freienvertretung auf Anfrage erklärt, würden aktuelle Formate des RBB nun weitgehend durch Festangestellte gedeckt. Es bleibe allerdings fraglich, wann sich die ersten Mitarbeiter krank meldeten. Eintägige Warnstreiks kenne man bereits, aber „eine Woche kann sehr lang dauern.“