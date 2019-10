Streamingfernsehen explodiert : Wie viele Abos dürfen’s denn sein?

Eine „monumentale Schlacht“ prophezeite die „L. A. Times“ kürzlich: Apple, Disney und AT&T drängen auf den Streamingmarkt. Bisher machten Netflix, Amazon Prime, Hulu und HBO Go in den Vereinigten Staaten die Dinge weitgehend unter sich aus. Aber Disneys Filmbibliothek und Attraktivität als Familienmarke als auch Apples Plan, selbsproduzierte Angebote an seine Produkte zu koppeln, schlagen Wellen.

Das Augenmerk liegt auf dem Wettbewerb zwischen Disney und Netflix. Netflix-Programmchef Ted Sarandos hat sich sorgsam in Stellung gebracht: Für jeweils mehrere hundert Millionen Dollar band er die Produzenten Shonda Rhymes („Grey’s Anatomy“, „Scandal“), Ryan Murphy („Glee“, „American Horror Story“, „American Crime Story“) sowie die „Game of Thrones“-Macher David Benioff und D.B. Weiss an Netflix. 2017 und 2018 steckte der Konzern mehr als zwanzig Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Programm-Bibliothek, in diesem Jahr investiert man weitere fünfzehn Milliarden, davon etwa zweieinhalb Milliarden in Eigenproduktionen.