Dyn will das volle Programm für Sportfans bieten. Nur Fußball gibt es nicht zu sehen. Was läuft stattdessen? Das Streaming-Portal gibt Details zu den Inhalten bekannt.

Sechs Wochen vor dem offiziellen Sendestart hat die Streaming-Plattform Dyn weitere Einblicke in das geplante Programm gegeben: In der Saison 2023/2024 sollen über 2000 Spiele der Frauen- und Männerbundesligen der Sportarten Basketball, Handball, Hockey, Tischtennis sowie Volleyball live übertragen werden.

Das Live-Programm soll zudem durch redaktionelle Formate ergänzt werden, die zunächst auf der Plattform und im Anschluss auf den Social-Media-Kanälen Dyns frei zu sehen sein werden. Die Formate seien dabei „konsequent für die zeitlich flexible und mobile Nutzung auf digitalen Endgeräten und in sozialen Medien ausgelegt“.

Im sportartübergreifenden Format „Gametime“ sollen Sportlerinnen und Sportler aller Ligen für einen Tag „nah, informativ und aufrichtig“ aus ihrem Leben berichten. Darüber hinaus wurden erste sportartspezifische Formate bekanntgegeben. „Die Kunden können sich auf mehr Erweiterungen in den nächsten Monaten freuen“, sagt Andreas Heyden, Geschäftsführer von Dyn Media.

Fans können Lieblingssportart fördern

Interessierte können ein Dyn-Abonnement ab sofort online buchen, bis zum 31. Juli bietet der Sender das Jahresabo für 10,50 Euro pro Monat an, danach für den regulären Preis von 12,50 Euro. Ein monatlich kündbares Abo kostet 14,50 Euro. Unter dem Motto „Move Your Sports“ sollen Fans ihre Lieblingssportart durch diesen Beitrag direkt fördern können, denn zehn Prozent der Netto-Abo-Erlöse sollen direkt an die Ligen weitergereicht und dort gezielt zur Nachwuchsförderung eingesetzt werden. „Die Konzepte unserer Partnerligen bewirken, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt. Dadurch erfüllen wir auch unsere Unternehmensmission, die positiven Werte des Sports in die Gesellschaft zu tragen“, sagt Marcel Wontorra, Leiter des operativen Geschäfts bei Dyn Media.

Dyn ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Axel Springer SE und Christian Seiferts, dem ehemaligen Chef der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Erklärtes Ziel des Senders ist, die Popularität von Sportarten außer Fußball in Deutschland zu steigern und diese langfristig in ihrer Entwicklung zu fördern. Ein zentraler Baustein soll dabei neben der „Move Your Sports“-Initiative das „Dyn Media Network“ sein, durch welches Partnerverbänden, Ligen, Clubs und Medienpartnern redaktionelle Inhalten und Spielszenen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden sollen.