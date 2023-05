Stillzuhalten schien Michael J. Fox schon immer ein Ding der Unmöglichkeit zu sein: Wer sich alte Aufnahmen mit ihm ansieht, kann nur staunen über die Anzahl von Film- und Fernsehszenen, durch die er rennt, als gelte es sein Leben, oder das Momentum anderer Wirbeleien nutzt, um Lacher zu provozieren. In der Kinotrilogie, die ihn von Mitte der Achtzigerjahre an legendär machte, überwindet er dann ja auch im ihm eigenen Turbomodus, verstärkt von einem getunten DeLorean, die Gesetze der Zeit, rast „Zurück in die Zukunft“ und wieder voraus in die Vergangenheit, Richtung ewiger Ruhm.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nichts von alledem habe sich wirklich „echt“ angefühlt, sagt Michael J. Fox heute, wenn er bar jeder Rolle als er selbst vor der Kamera sitzt und gezwungen ist, unentwegt mit seinem inneren Mitspieler zu improvisieren: der Parkinsonerkrankung, die Fox’ Gliedmaßen schüttelt, sein Mienenspiel stört und ihm ungefragt in die Rede fällt. „Das ist echt“, sagt der Schauspieler, diese unheilbare, fortschreitende Krankheit. Seit mehr als dreißig Jahren lebt der inzwischen Einundsechzigjährige mit dem Leiden, das Menschen die Selbstkontrolle entwindet – und der Fox in einer paradoxen Wendung abgetrotzt zu haben scheint, heute mehr er selbst zu sein als vor der Diagnose. So zeigt er sich jedenfalls in der eindrucksvollen Dokumentation, die Davis Guggenheim über ihn gedreht hat: „Still: A Michael J. Fox Movie“.

Das Leben, ein Film

Der Titel ist Programm, kann das englische Wörtchen „still“ doch „ruhig“ ebenso bedeuten wie „nach wie vor“ oder „dennoch“. Entspräche Fox der ersten Definition, mutete der von Parkinson Durchagierte einem nicht auf ihn eingestellten Publikum weniger zu. Doch er wäre auch „eingefroren“ – und stumm. Dass er „immer noch“ weitermachen kann, verdankt sich den inzwischen schwer zu steuernden Bewegungsimpulsen, die Guggenheim nacheinander als Ausdruck von Spielfreude, Fluchtreflexen und Kampfgeist zeigt. Aus dem reichen Fundus von Filmsequenzen, hinter der Kamera an Sets entstandenem Material und Auftritten in Talkshows schneidet der Filmemacher, was zu von ihm aktuell gedrehten Interviewaufnahmen passt. Dass Figuren, die Fox verkörperte, sein reales Leben oft beiläufig zu kommentieren schienen, kommt dieser Collagestrategie entgegen.

Ergänzt sind die Gesprächspassagen durch stilistisch ziemlich perfekt den Siebziger- bis Neunzigerjahren nachempfundene Reenactments, vor allem aber durch Aufnahmen, die Fox gegenwärtig mit seiner Familie zeigen, bei der Arbeit mit einem Bewegungstherapeuten oder einer Sprachtrainerin. Oder auf der Straße beim Spaziergang, wo ihn eine unwillkürliche Drehbewegung, ausgelöst durch das freundlich zugeworfene „Hallo, Mr. Fox!“ einer Passantin, von den Beinen holt. Stürze gehören inzwischen zu Fox’ Alltag, brechen ihm Knochen und könnten lebensbedrohlich werden. Sich vom Asphalt aufrappelnd, ringt der Niedergeworfene der Situation gleichwohl eine Pointe ab: „Sie haben mich einfach umgehauen“, witzelt er in Richtung der Frau, die ihn aus dem Gleichgewicht gebracht hat.