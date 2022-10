„Stern“-Chefredakteur Schmitz : „Der ,Stern’ ist Deutschland“

Aktualisiert am

Gregor Peter Schmitz ist seit einem halben Jahr Chefredakteur des „Sterns“. Was sagt er zur Fusion von Gruner + Jahr und RTL? Und was zu Henri Nannen? Ein Interview.

Herr Schmitz, Sie sind Vorsitzender der Chefredaktion des „Sterns“. Was ist denn der Vorsitzende der Chefredaktion? Sind Sie nicht einfach Chefredakteur?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Das klingt vielleicht etwas bombastischer, als es sich im Alltag wirklich darstellt. Der „Stern“ ist ein besonderes Konstrukt, weil er als Marke angelegt ist: Es gibt den „Stern“ als Printmagazin, es gibt ihn digital und mit „Stern TV“ im Fernsehen. Und für jeden Bereich gibt es in der Chefredaktion jemanden und für alle zusammen einen „vorsitzenden“ Chefredakteur.

Und was machen Sie dann in diesem Job? In Ihrem Abschluss-Podcast bei der „Augsburger Allgemeinen“, deren Redaktion Sie vier Jahre lang geleitet haben, haben Sie davon gesprochen, Sie seien als Moderator, Motivator, Initiator, bisweilen als „Beichtvater“ gefragt gewesen. Ist das beim „Stern“ anders?