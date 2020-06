Fernsehpreis in Corona-Zeiten : Wir brauchen jetzt eine Bürgschaft

Heute geben Sie die Gewinner des Deutschen Fernsehpreises bekannt. Gebührend feiern mit Gala und Fernsehübertragung können Sie die Ausgezeichneten wegen der Corona-Pandemie nicht. Wobei das Fernsehen an sich ein Profiteur der Krise zu sein scheint. Viele Menschen sind – zwangsweise – zu Hause, es schalten mehr Zuschauer ein.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Schäfer: Das stimmt. Die Reichweiten des linearen Fernsehens sind in den vergangenen Monaten enorm gewachsen. Die Menschen hatten einen riesigen Informationsdurst und zu Hause mehr Zeit, sich dem Fernsehen zuzuwenden. In der Krise zeigt sich insbesondere die journalistische Qualität der klassischen Medien, vor allem in der umfassenden Nachrichtenberichterstattung. Die News-Formate von ntv über „RTL aktuell“ und das „heute journal“ bis zur „Tagesschau“ haben Rekordwerte erreicht, gerade auch beim jungen Publikum. Auch der Zuspruch der Unterhaltungssendungen hat deutlich zugenommen. Denn inmitten all der Unsicherheit war auch Ablenkung gefragt. Auf allen diesen Feldern hat sich gezeigt, wie verlässlich diese starken Programmmarken sind.

Bauer: Mir fällt dazu ein Satz von Max Frisch ein, der gesagt hat: „Die Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Das klassische Fernsehen, auf das einige Kritiker schon längst den Abgesang angestimmt hatten, hat in den vergangenen Wochen in einer Dimension Auftrieb bekommen, die man nicht für möglich gehalten hat. Das Fernsehen war im besten Sinne wieder ein Fenster zur Welt, es hat Teilhabe ermöglicht, und ich denke auch, es hat dazu beigetragen, die Gemeinschaft zu stärken. Ausführliche Information über und Kritik an Regierungshandeln braucht unsere Gesellschaft, das haben die Qualitätstitel der Presse und vor allem das Fernsehen, die öffentlich-rechtlichen wie auch die werbefinanzierten Sendergruppen, vorbildlich geliefert. Sie haben das geleistet, was man „Public Value“ nennt.

Es gibt aber einen massiven Verlust an Werbeeinnahmen. Die Produktion steht still. Wann kann das wieder anlaufen?

Schäfer: Wir haben steigende Reichweiten wie schon lange nicht mehr, aber die Werbeeinnahmen sind stark zurückgegangen. Jetzt setzen wir darauf, dass der Werbemarkt wieder anzieht, da auch das gesellschaftliche Leben wieder begonnen hat, Geschäfte und Restaurants wieder öffnen. Unsere Aufgabe besteht darin, der Werbeindustrie zu zeigen, welche Stärken klassische Medien und große journalistische Marken wie die Fernsehsender in diesem Land haben und welches Vertrauen sie bei vielen Millionen Menschen genießen. Damit meine ich Fernsehen in all seinen heutigen Erscheinungsformen, vom linearen Sender über die Mediathek bis hin zum Streamingportal.

Bauer: Es gibt einige Programme, die weiterhin in Produktion sind, unter strengen Bedingungen, die fast einer Quarantäne gleichkommen. Das sind zum Beispiel bei der Ufa – dem Unternehmen, das ich bis 2017 fast drei Jahrzehnte geleitet habe – die großen Daily-Drama-Produktionen „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, „Unter Uns“ und „Alles, was zählt“, die für die Ufa und RTL gleichermaßen wichtig sind. Es gibt eine Reihe von Shows, die – ohne Zuschauer im Studio – weiterlaufen. Aber das sind die Ausnahmen. Ansonsten stehen alle Räder still. Die Hygieneauflagen, unter denen wir wieder loslegen könnten, stehen fest. Aber die Versicherungsbranche, die uns jahrzehntelang für Ausfallversicherungen Geld abgenommen hat, versagt uns die Unterstützung und versichert das Corona-Risiko nicht. Das ist aus meiner Sicht ein Systemversagen. Ich sehe mit Bewunderung, dass die Regierung in unserem Nachbarland Österreich eine schnelle Lösung gefunden hat. Sie gibt Garantien für corona-bedingte Ausfälle bis Ende nächsten Jahres. Hierzulande schafft man das offensichtlich noch nicht. Dabei ist dies nicht nur eine kultur- sondern auch eine industriepolitische Entscheidung. Wir haben Zehntausende von Film- und Fernsehschaffenden, die darauf warten, ihren Beruf wieder ausüben zu können. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier in den nächsten Tagen eine Entscheidung getroffen werden muss, damit die Branche wieder in Lohn und Brot kommt. Sonst wird es Arbeitslosigkeit, Firmensterben und einen Engpass im Programm geben.