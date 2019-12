„Stenzels Bescherung“ im Ersten : Ist das Leben nicht immer noch schön?

Weltspartag gibt es ja auch noch. Obwohl tapfere Kleinsparer, die selbstverständlich die Hände von so etwas Schmuddeligem wie Aktien lassen, sich heute mit Negativzinsen herumschlagen. Warum also soll es keine halbrandbebrillten Banker mit Herz mehr geben, nur weil die globale Geldwirtschaft sich in ein zähnefletschendes, ganze Ökonomien ausweidendes Ungeheuer verwandelt hat? Deutschlands vornehmster Natural Born Halbrandbrillenträger, der große, im besten Sinne dödelige Herbert Knaup, der noch vor zwei Jahren in einer historischen Seifenoper einigermaßen furios den mächtigsten Bankier des Spätmittelalters verkörperte, Jakob Fugger, darf jetzt in eine Rolle schlüpfen, die ihm so perfekt sitzt wie der öde seriöse Anzug aus der örtlichen Modeboutique: die des obsessiv korrekten, stoisch langweiligen, aber zutiefst gutmütigen Bankfilialleiters Stenzel aus der Provinz, der den Umbruch des Weltfinanzsystems verschlafen hat (nie vor Punkt neun Uhr steht er auf der Matte) und plötzlich mit der unseriös renditegeilen Bankenmafia unserer Tage kollidiert.

Was man erst allmählich zu erahnen beginnt: Still für sich laboriert dieser institutionengläubige, mit Filterkaffee zufriedene Altbundesrepublikaner an einem privaten Trauma. Immer wieder schaut er sich ein Video auf einem antiken Camcorder an, das ein Mädchen zeigt. Nichts könne Lisa wiederbringen, heißt es einmal, den Rest muss man erschließen. Johanna Gastdorf, die Stenzels Ehefrau spielt, weiß den unterdrückten Schmerz ebenfalls fein nuanciert auszudrücken, gerade weil sie ihm so erkennbar keinen Raum zu geben gewillt ist. Allmorgendlich verabschiedet sie ihren akkurat gebürsteten, im mausgrauen Zwirn nahezu unsichtbaren Gatten ins Büro und betätigt sich als Physiotherapeutin, obwohl ihr das Fertighaus-Leben in Routinen-Dauerschleife eigentlich zu wenig ist. Aber immerhin lässt es sich so weiterleben. Einen Wunsch hätte sie aber doch.

Selbst für die Degeto lahm inszeniert

Es kommt, wie es immer kommt in unserer Zeit und im Fernsehfilm mit Gitarrenzupfmusik: Bald ist die schöne Ruh dahin. Die Stadtbank samt Mann und Maus wurde von „den Asiaten“ geschluckt, „den Chinesen“ gar (in der Singapur-Variante), die für das nostalgische Tagesgeschäft zwischen Klappaufsteller und Bausparverträgen trotz Rentabilität nur ein falsches Lächeln übrighaben: „Es geht ja immer noch besser, you know.“ Das sagt der von den neuen Eigentümern geschickte, smoothieschlürfende Yuppie (Constantin von Jascheroff), der eigentlich natürlich ein Abwickler ist, dem pikierten Stenzel ins Gesicht. Wir verstehen: Mit Schalterbeamtenmentalität ist hier nichts mehr auszurichten. Schneller als Stenzel Sparschwein sagen kann, hat ihn der moralfreie Speichellecker seiner Befugnisse beraubt und aus seinem Büro in eine Besenkammer verbannt.

Der „Befreiungsschlag gegen die kalte Finanzwelt“, wie es die ARD annonciert, nimmt sich dann jedoch so verhalten aus, dass man ihn glatt übersehen könnte: Stenzel verleiht etwas vom Guthaben erblos verstorbener Kunden, um Menschen aus der Nachbarschaft aus Notlagen zu helfen. Es bleibt allerdings eine systemimmanente Rebellion mit Rückzahlschein. Weil hier nichts entwendet wird, nicht einmal „ruhendes Geld“ den Chinesen, erinnert Stenzel ein wenig an Erich Mühsams Lampenputzer-Revoluzzer, der zu wissen glaubt, „wie man revoluzzt/und dabei doch Lampen putzt“. An sich ist das Zurückgenommene im Buch von Hans-Ullrich Krause und Marc-Andreas Bochert (Letzterer führt auch Regie) gar keine schlechte Idee, weil es viele Filme im jahreszeitlich bedingten Weltumarmungsrührseligkeitsangriff – immer neue Variationen von Frank Capras „Ist das Leben nicht schön?“, die aber selten an das Original heranreichen – in dieser Hinsicht sorglos übertreiben. Allerdings sind die Wirkungen der eigenmächtigen Wirtschaftsförderung auch hier über die Maßen enorm: Die minimalen Zuwendungen auf zinsloser Kreditbasis lassen über Nacht einen ganzen Ort aufblühen. Besser hätte der Film vielleicht in Hochzinszeiten funktioniert, aber wer wollte so lange warten? Ausgebuttert wird das alles durch eine obszön flache Tralala-Handlung rund um die dank Stenzel ihren Durchbruch schaffende Straßenmusikerin Jana (Anna Fischer in sorgfältig ausgesuchter Straßenexistenzgarderobe). Natürlich spielt da auch Stenzels Trauma hinein.

Man will dem selbst für die Degeto ungewöhnlich lahm inszenierten Film so gern Kredit geben, es ist schließlich Weihnachten, und wenn schon die schale Optik und der träge Erzählfluss dazu keinen Anlass bieten, so darf man zumindest vollen Herzens die beiden wunderbaren Hauptdarsteller loben, die über ein so breites Repertoire an leisen Tönen verfügen, dass man das Schreiende kaum vermisst. Am Ende feiert man stollenfutternd die Freundschaft, während der Markplatzweihnachtsbaum und die „Asia Kreativbank“ einander im Sinne des Mottos „Traditionen sind wichtig“, das der türkische Restaurantbesitzer (Adnan Maral) ausgegeben hatte, milde zunicken. Ist ja alles nicht falsch. Satt macht dieser Stollen allerdings nicht, nur dick.

Stenzels Bescherung, an diesem Montag, 23. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten