Ahmed Best in „Star Wars“

Ahmed Best in „Star Wars“ :

Ahmed Best in „Star Wars“ : Wie ein Mensch zur Hassfigur gemacht wurde

Vor 25 Jahren bekam der Schauspieler Ahmed Best eine Rolle in „Star Wars“. Er spielt die Figur Jar Jar Binks. Gegen diese wurde im noch jungen Netz wie wild gehetzt. Die Folgen waren gravierend.

Als vor fast 25 Jahren eine Sturm des Hasses über die Figur Jar Jar Binks aus „Star Wars – The Phantom Menance“ hereinbrach, war Mark Zuckerberg noch keine fünfzehn, und Jack Dorsey hatte soeben die Uni geschmissen.

Aber hier zeigte, wie der Autor und Podcaster Dylan Marron in einem sechsteiligen Podcast mit dem Titel „The Redemption of Jar Jar Binks“ nachzeichnet, die Onlinehasskultur des noch weit entfernten Facebook- und Twitter-Zeitalters erstmals ihre ganze vernichtende Kraft. Und die Medien, meint Marron, ließen sich zu Handlangern der hässlichen Entrüstung machen, die den Darsteller von Jar Jar Binks, Ahmed Best, nahezu in den Suizid trieb.