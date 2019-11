Zweite Staffel „Britannia“ : Jetzt nur nicht den Kopf verlieren

Die Insel versinkt in grässlichsten Blutorgien, Bäume brennen, Brüder kämpfen, aber ein Erlöser ist auf dem Weg: In Staffel zwei der Fantasy-Serie „Britannia“ sehnt man sich nach Leichtigkeit.

Es ist schon recht hübsch hier, bei niedriger Sonne. Die Bäume im Herbstwald, die Hügel des Berglandes, die Felsen am brausenden Meer. Für die Schönheit ihrer Landschaft haben die Bewohner Britanniens allerdings nur noch selten ein Auge, seit der römische Feldherr Aulus Plautius mit 20.000 Soldaten auf der Insel eingefallen ist und sich dabei geschickter anstellt als seinerzeit Cäsar.

Wir schreiben das Jahr 45 – nach Christus, will man hinzufügen, aber das erklären einem auch die Bilder, mit denen die zweite Staffel der schaurig-schrägen Serie „Britannia“ ins Geschehen einsteigt: Fernab von Britannien wird ein bärtiger junger Mann, der seit Stunden am Kreuz hängt, von einem Römer mit einem Schwamm Essig versorgt und schließlich per Lanzenstich in die Seite getötet.

Rund anderthalb Jahrzehnte nach der unschwer zu entschlüsselnden Kreuzigungsszene in Jerusalem und zwei Jahre seit dem Einmarsch auf der Insel, regieren die Römer einen Teil Britanniens mit eiserner Hand. Aulus Plautius (David Morrissey, „The Walking Dead“) hat etliche Keltenführer im Griff, die er beim gemeinsamen Bad auf die nunmehr gültigen römischen Götternamen einschwört, und Amena (Annabel Scholey), die aufwendig frisierte neue Königin der Cantii, teilt mit ihm sogar das Bett. Aber seine Herrschaft ist noch längst nicht stabil. Das versucht Aulus auch Kaiser Claudius zu erläutern, der erst mit einem Elefanten in Britannien einzieht, um die Machtzentrale des Plautius Tage später wie ein getretener Hund zu verlassen.

Atmosphärisch stark

Die widerspenstigen Kelten haben sich lediglich in den Nordwesten Britanniens zurückgezogen, wo sie rituelle Feste feiern und darauf warten, dass ihrem spitzzahnigen Druiden Veran (Mackenzie Crook) etwas einfällt. Der aber, angeblich 10.000 Jahre alt, sieht bei einem visionären Anfall nur ein uraltes Zeichen, das ganz richtig auf das Erscheinen seines dämonischen Bruders Harka verweist (ebenfalls Mackenzie Crook). Die einzige wirkliche Hoffnung der Kelten, die bereits ohne den Bruderzwist untereinander bis aufs Messer zerstritten sind, ist damit wohl ein Mädchen, das einer Prophezeiung zufolge irgendwann zur Rettung auftauchen und alle ins Licht führen soll.

Der Zuschauer weiß: Das ist die liebliche Cait (Eleanor Worthington Cox). Sie zieht mit dem krausbärtigen Divis (Nikolaj Lie Kaas) durchs Land, einem verstoßenen Druiden, der zum Glück etwas tölpelhaft ist – und verrückt. Das gibt der an grausamen Szenen nicht gerade armen Serie, in der Menschen abgeschlagene Köpfe mit sich herumtragen und noch so viel mehr enthauptet werden, dass später gar ein Katapult mit Häuptern beladen wird, die dringend notwendige Leichtigkeit.

Atmosphärisch ist „Britannia“ durchweg stark. Die Kamera, oft genug unter eine Drohne gespannt, kann sich an der Landschaft und dem Keltenhippieschnickschnack ihrer Bewohner gar nicht sattsehen. Der Elektro- wie Orchesterklänge umfassende Soundtrack, im Intro eingeleitet durch Donovans Psychedelic-Nummer „Season of the Witch“ aus dem Jahr 1966, stammt von „Massive Attack“-Produzent Neil Davidge, und auf der Tonspur liegt unendlich viel Wind, Blätterrascheln, Regen oder auch das leise Schlagen Hunderter Schmetterlingsflügel.

Nur darf man kein Historiendrama erwarten, wie es etwa die BBC mit „The Last Kingdom“ über den britischen Kampf gegen Invasoren im 9. Jahrhundert gedreht hat. „Britannia“, eine für Sky und Amazon in der zweiten Staffel von Jez, Tom und John-Henry Butterworth entwickelte Serie, gehört trotz historischer Figuren wie Plautius oder Claudius ins Fantasy-Fach. Und geht dabei wenig subtil, aber erfrischend lässig zu Werke.

Das Cleverste an „Britannia“ ist eine kleine Nebenhandlung, durch die das Warten der Kelten auf eine Erlösergestalt mit dem Geschehen in Jerusalem anderthalb Jahrzehnte zuvor abgeglichen wird: Der römische Soldat, der dem Gekreuzigten damals die Lanze in die Rippen stieß, ist in den vierziger Jahren nämlich ebenfalls in Britannien zugegen und beginnt Schritt für Schritt zu begreifen, dass er Teil einer Geschichte ist, deren Botschaft ihre Wirkung erst noch entfaltet. Während Britannien in grässlichsten Blutorgien versinkt, Bäume brennen, Brüder kämpfen und ein Mädchen weiter seinen Weg sucht.

Britannia läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic.