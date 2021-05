Reform von ARD und ZDF : Wir machen jetzt richtig Tempo

Die Rundfunkkommission hat beschlossen, den Ministerpräsidenten im Oktober einen Staatsvertragsentwurf zur Reform der Öffentlich-Rechtlichen vorzulegen. Warum das Tempo?

Weil Tempo jetzt die Marschrichtung ist: Vier Millionen Likes auf Facebook, 430.000 Tweets auf Twitter, 41,6 Millionen Nachrichten über Whatsapp, 350.000 neue Storys auf Instagram, 3,8 Millionen Suchanfragen bei Google – all das passiert in dieser Minute. Technologische Entwicklungen verändern die Welt und das gesellschaftliche Miteinander. Was sich nicht verändert, ist die Bedeutung freier Medien. Wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Lage versetzen, sich im publizistischen Wettbewerb behaupten zu können. Bei dieser Debatte kann es eigentlich nicht schnell genug vorwärtsgehen. Die Änderungen im Medienmarkt schreiten in einem rasanten Tempo fort und nehmen keine Rücksicht auf die Geschwindigkeit gesetzgeberischer Prozesse. Die Akzeptanz öffentlich-rechtlicher Medien dürfen wir nicht durch veraltete Strukturen gefährden.