Institut für Rundfunktechnik : Staatsanwaltschaft lässt Räumlichkeiten des IRT durchsuchen

Millionenschwere Patentrechtsstreitigkeiten, die beschlossene Auflösung – die Probleme des Münchner Instituts für Rundfunktechnik nehmen kein Ende. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in einer Steuerstrafsache.

Das Institut für Rundfunktechnik in München Bild: IRT

Die Probleme des Münchner Instituts für Rundfunktechnik (IRT) reißen nicht ab. Erst war das Forschungsinstitut in einen Rechtsstreit mit einem ehemaligen Patentanwalt und einem italienischen Rechtevermarkter verstrickt, in dem es um verlorengegangene 200 Millionen Euro ging, was der Bayerische Rundfunk (BR) als Sitzanstalt juristisch koordinierte. Dann verkündeten die öffentlich-rechtlichen Gesellschafter Ende Juli, das Institut werde aufgelöst.

Nun berichtet die „Süddeutsche Zeitung“, die Staatsanwaltschaft habe die Räumlichkeiten des Instituts im Zuge steuerstrafrechtlicher Ermittlungen durchsucht, die im Zusammenhang mit den Transaktionen besagten Patentanwalts stünden. Auf Anfrage bestätigt der BR, dass sich das Verfahren gegen Mitarbeiter des IRT und den früheren Patentanwalt richtet. Der BR wisse erst seit der Durchsuchung von dem Fall, heißt es. Auf welchen Verdacht sich der Vorwurf stütze, sei nicht bekannt. Man wolle sich jedoch „im Interesse der 14 Gesellschafter für bestmögliche Aufklärung“ einsetzen und „die Staatsanwaltschaft in ihren Bemühungen“ unterstützen.