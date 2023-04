Der Springer-Verlag verklagt den früheren Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, Julian Reichelt. Man habe bei der Staatsanwaltschaft Berlin Strafanzeige wegen Betrugs gestellt und Zivilklage vor dem Berliner Arbeitsgericht erhoben, sagte ein Sprecher von Springer. Der Konzern hat Reichelt dem Vernehmen nach im Verdacht, interne Dokumente an sich genommen und diese Dritten zur Einsichtnahme vorgelegt zu haben. Deshalb habe man die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Die Staatsanwaltschaft indes kann den Eingang einer Anzeige noch nicht bestätigen. Reichelts Anwalt sagte, weder seinem Mandanten noch ihm liege eine Klage vor: „Die offenbar gegenüber Medien erfolgte gezielte Verlautbarung einer solchen Klageeinreichung, noch bevor eine Zustellung dieser Klage an meinen Mandanten erfolgt ist, betrachten wir als entlarvenden und zugleich untauglichen Einschüchterungs- und Ablenkungsversuch.“

Reichelt und sein Anwalt wissen von nichts

Die Zivilklage vor dem Arbeitsgericht steht mit der Strafanzeige in direktem Zusammenhang: Springer fordert von Reichelt die Abfindung zurück, die er bei seinem Abgang im Oktober 2021 erhalten hat. Zudem fordere der Konzern eine Vertragsstrafe, sagte eine Sprecherin des Arbeitsgerichts. Insgesamt handele es sich bei der Klage um eine Millionensumme im siebenstelligen Bereich. Die Klage sei am 20. April eingegangen, nun gehe es zunächst darum, einen Gütetermin festzusetzen. Am selben Tag hatte der Springer-Verlag nach eigenen Angaben die Strafanzeige gestellt.

Damit zündet Springer in der Auseinandersetzung mit dem früheren „Bild“-Chef Reichelt die nächste Eskalationsstufe. Dessen Anwalt Ben Irle hatte zuletzt gesagt, dass die Aussage einer früheren „Bild“-Mitarbeiterin gelogen sei, die in ihrer gegen Springer in den USA eingereichten Klage behauptet hatte, Reichelt habe sie zu einer Verabredung zum Sex gedrängt („Sex on demand“). Ein Chatverlauf, auf den Reichelts Anwalt verwies, deutet allerdings auf eine einvernehmliche Verabredung zum Tête-à-Tête hin, die von der früheren „Bild“-Mitarbeiterin ausging.

Vorwärtsverteidigung

Das gab Reichelts Anwalt Anlass, strafwürdiges Verhalten auszumachen – sowohl bei der früheren „Bild“-Mitarbeiterin als auch möglicherweise beim Springer-Verlag. Den Verlag nämlich habe man auf die – mutmaßlich – falsche Aussage hingewiesen. Gleichwohl habe sich Springer mit der Klägerin in den USA verglichen (dem Vernehmen nach floss die Summe von 300.000 Euro). Das werfe Fragen zu diesem Prozess und zu dem Compliance-Verfahren auf, das Springer im Frühjahr 2021 gegen Reichelt anstrengte, gegen den Vorwürfe des Machtmissbrauchs erhoben worden waren. Die Überprüfung der anonymen Vorhaltungen hatte zum Ergebnis gehabt, dass diese für eine Kündigung des „Bild“-Chefs nicht reichten. Gekündigt wurde Reichelt dann im Oktober 2021, weil er sein Verhalten nicht geändert und den Vorstand über eine private Beziehung belogen habe, hieß es seitens Springer. Das bestreitet Reichelt bis heute. Er habe nichts verheimlicht und nicht die Unwahrheit gesagt.

Mehr zum Thema 1/

Stellt sich die gegen Reichelt gerichtete Aussage einer früheren Mitarbeiterin als falsch heraus, ist die Frage, warum Springer den Fall in den USA nicht klären ließ beziehungsweise ob der Verlag im Rahmen nachvertraglicher Fürsorgepflichten eines Arbeitgebers dies nicht klären musste – spätestens, seit er Kenntnis von den behaupteten Umständen hatte. Reichelts Anwalt moniert, dass sein Mandant keinerlei Einblick in den Compliance-Bericht habe.

Springer indes geht mit der Strafanzeige in die Vorwärtsverteidigung. Kurz vor dem 20. April war in der „Zeit“ ein Artikel erschienen, der aus privaten Chats zitierte, die der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner vornehmlich mit dem damaligen „Bild“-Chef Reichelt geführt hatte. Die Auszüge brachten Döpfner in die Bredouille, für Bemerkungen wie „Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig“ entschuldigte er sich in der „Bild“-Zeitung, nachdem ihn die Chefredakteurin Marion Horn in einem abgekartet wirkenden Spiel tags zuvor dazu aufgefordert hatte.

Am 19. April kam dann der Roman „Noch wach?“ des Springer-Zöglings Benjamin von Stuckrad-Barre heraus, der die MeToo-Machtmissbrauchsgeschichte, um die sich bei Springer seit zwei Jahren alles dreht, noch einmal aufrührt – als angebliche Fiktion, in der man ihn, Julian Reichelt und seinen großen „Freund“ (jetzt „Ex-Freund“) Mathias Döpfner sehr genau erkennen kann.