Springer hat die komplette Chefredaktion der „Bild“-Zeitung abrupt abberufen. Das vermittelt den Eindruck, der Konzern wisse nicht mehr, was er mit dem Massenblatt anfangen soll. Ziemlich chaotisch.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, Mitte Januar in Berlin Bild: dpa

Wie das zu der vom Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner gepredigten Unternehmenskultur passen soll, muss einem erst einmal jemand erklären: Der Springer-Verlag hat am Donnerstag die bisherige Chefredaktion der „Bild“-Zeitung Knall auf Fall abberufen. Johannes Boie, bislang Vorsitzender der Chefredaktion, Alexandra Würzbach und Claus Strunz, seit Jahrzehnten auf führenden Posten für Springer tätig, sind ihre Jobs los.

Sie wurden von dem Schritt offenbar genauso überrascht wie die gesamte Belegschaft. Der stellte sich Marion Horn am Nachmittag als neue Chefin vor – und übernahm gleich die Blattplanung. Die Ausgabe von diesem Freitag ist unter der Leitung der bisherigen Chefredakteurin der „Bild am Sonntag“ erschienen, die erst einmal beide Redaktionen anführt, die der „Bild“ und die der „BamS“.

Das Gerücht hatte einen Hintergrund

Als im vergangenen Dezember herauskam, dass der bisherige „Focus“-Chefredakteur Robert Schneider als Chefredakteur zu „Bild“ stößt, hatte es noch geheißen, er gliedere sich in die bestehende Führungscrew ein, mit Boie an der Spitze. Doch gab es aus dem Hintergrund damals schon Hinweise, Würzbach und Strunz müssten gehen. Das wurde dann jedoch genauso wabernd halboffiziell dementiert, wie das Gerücht entstanden war. Jetzt haben wir es amtlich: Das Gerücht hatte einen handfesten Hintergrund, mit Händen zu greifen war auch, dass sich Boie, der Vorsitzende der „Bild“-Chefredaktion, offenbar in keiner bequemen Lage befand.

Unbequem für die gesamte Belegschaft von „Bild“ und „Welt“ wurde es dann, als der Vorstandschef Döpfner im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur massive Einsparungen verkündete. Anfang März wurde er in einer internen Mail nur auf für die Betroffenen beunruhigende Weise konkreter: Es werde „deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen“ geben, betroffen seien auch die Redaktionen, zugleich würden neue Jobs geschaffen, das Geschäftsergebnis müsse sich um 100 Millionen Euro verbessern. „Bild“ sei ein Reichweitenmedium, bei der „Welt“ gehe es vor allem um digitale Abos, und für beide Zeitungen gelte das Ziel „Digital Only“.

Auf dem Weg hätte Döpfner eigentlich, schaut man sich die Sache von außen an, auf das Mitziehen seiner Leute setzen können, hätte er sie denn überzeugt. Die „Bild“ hat ein neues Rechercheteam bekommen, digital aufgerüstet, und ist nicht mehr ganz so krachledern aufgetreten wie unter dem früheren Chefredakteur Julian Reichelt, der versucht hatte, insbesondere „Bild TV“ großzumachen, und über Vorwürfe des Machtmissbrauchs gestürzt war.

„Bild“-Chefs werden verschlissen

Döpfner hatte Reichelt lange gestützt, ihm dann im Herbst 2021 den Laufpass gegeben. Es kam Johannes Boie, der vorher Chef der „Welt am Sonntag“ und davor Leiter der Stabsstelle des Springer-Vorstandschefs Döpfner war. Reichelt gab Vollgas, polarisierte auf Teufel komm raus und brachte die ganze Branche zum Kochen; Boie setzte auf Journalismus mit einem gewissen Anspruch, prügelte nicht permanent auf alles ein. Beides war offenbar nicht recht. Und auch Tanit Koch, die vor Boie und Reichelt bei der „Bild“ als erste Chefredakteurin am Ruder war, hielt sich nur von Anfang 2016 bis 2018, sie verließ das Haus, des ewigen Gerangels mit Reichelt müde. Seit dem Abgang des legendär-langjährigen Chefredakteurs Kai Diekmann hat Springer auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau des Boulevardjournalismus drei ganz unterschiedliche „Bild“-Chefredakteure verschlissen.

Wie die drei jetzigen Abgänge vollzogen werden, ist für die Belegschaften von „Bild“ und „Welt“ kein gutes Zeichen: Wer nicht performt, fliegt, auch wenn er oder sie gar nicht weiß, woran es bei der Performance denn gemangelt habe oder in welche Richtung das Ruder denn rumzureißen sei. Ob der Vorstandsboss Döpfner es weiß, der Springer zur digitalen Journalismus-Weltmarke mit Schwerpunkt Amerika machen will, dabei aber aufpassen muss, dass ihm das Stammgeschäft nicht um die Ohren fliegt? Ob er erwartet, dass Marion Horn, Robert Schneider als Vize und die stellvertretenden Chefredakteure René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß keine Widerworte geben, wenn es heißt: Kosten runter, Gewinne rauf, Belegschaft schrumpfen, und umziehen dürft ihr auch noch?

Am selben Tag hat Bertelsmann- und RTL-Deutschland-Chef Thomas Rabe, der Gruner + Jahr zerstückelt, nach dem Runterrattern der Zahlen der RTL Group übrigens gesagt, er sei mit sich „vollkommen im Reinen“. Wohl dem, der das von sich sagen kann.