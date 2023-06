Aktualisiert am

Vorwurf der Täuschung : Springer will von Reichelt 2,2 Millionen Euro

Der Springer-Verlag verklagt den früheren „Bild“-Chef Julian Reichelt. Er habe gegen seinen Abfindungsvertrag verstoßen. Reichelts Anwalt weist die Vorwürfe zurück – und gibt Einblick in Springers angebliche Methoden.

Vor dem Arbeitsgericht Berlin hat am Freitag ein Gütetermin in der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Springer-Verlag und dem früheren „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt stattgefunden. Springer verklagt Reichelt wegen eines angeblichen Verstoßes, den er gegen den Aufhebungsvertrag, den der Verlag mit ihm Ende 2021 schloss, begangen habe.

Er habe Unterlagen, die er nicht mehr besitzen sollte, an Dritte weitergegeben, Daten nicht, wie ihm aufgegeben, gelöscht und Mitarbeiter von Springer abgeworben. Springer fordert die Abfindung in Höhe von zwei Millionen Euro zurück, die Reichelt erhalten habe, und eine Vertragsstrafe von 192.000 Euro. Reichelt bestreitet die Vorwürfe allesamt. Zu einer gütlichen Einigung kam es erwartungsgemäß nicht. Nun komme es voraussichtlich im November zu einem Kammertermin, sagte die Richterin Anke Weyreuther.

Was der Verleger Holger Friedrich tat

Den Verdacht, dass Reichelt Informationen weitergab, die er nicht hätte haben und verbreiten dürfen, nährte zunächst ein Bericht der „Zeit“, in dem ausgiebig aus Chats des Springer-Chefs Mathias Döpfner zitiert wurde, in denen er unter anderem über Ostdeutsche herzog. Dann tat der Verleger der „Berliner Zeitung“, Holger Friedrich, kund, Reichelt habe ihm Unterlagen aus dem Hause Springer angeboten, er habe diese vernichtet und Springer darüber informiert.

Reichelts Anwalt führt nun ins Feld, der Vorwurf, sein Mandant habe getäuscht, beruhe „allein auf den im Wesentlichen unwahren Angaben des Verlegers der ,Berliner Zeitung‘, Holger Friedrich“. Die Behauptung, Friedrich habe von Reichelt „Material aus dem Haus Axel Springer“ erhalten, sei „nachweislich unwahr“.

Privater Chat-Verlauf, Anweisung, keine Daten zu vernichten

Friedrich habe vielmehr den „Wortlaut eines privaten Chat-Verlaufes zwischen Julian Reichelt und der anonymisierten Hauptbelastungszeugin für den Julian Reichelt gegenüber erhobenen Machtmissbrauchsvorwurf des ,Sex on Demand‘“ erhalten. Diese Zeugin sei die Hauptquelle der Berichterstattung des „Spiegels“, habe nachweislich gelogen, und ihre Aussage sei auch nicht in das von Springer im Frühjahr 2021 gegen Reichelt angestrengte Compliance-Verfahren eingeflossen. Um „Material aus dem Haus Axel Springer“ handele es sich nicht. An einem Gespräch mit einem Vertreter der Redaktion der „Berliner Zeitung“ habe Friedrich nachweislich nicht teilgenommen, gleichwohl werde er von Springer als Zeuge aufgerufen.

Zudem habe Springer Reichelt zwischen Mitte August 2021 und Ende November 2021 mehrfach explizit angewiesen, Daten nicht zu löschen. Einmal habe der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner wegen einer Anfrage der „Sunday Times“ sich sogar persönlich an Reichelt gewendet und mit Blick auf den erwähnten Chatverlauf gesagt: „Hast du die Fragen von der ‚Times‘? Die müssen die Fragen dir stellen. Dann kannst du mal auspacken.“

Das erwähnte Compliance-Verfahren im Frühjahr 2021 hatte Reichelt überstanden, im Oktober 2021 wurde er freigestellt, weil er, so Springer, den Vorstand über eine private Beziehung zu einer Kollegin getäuscht habe. Reichelt bestreitet dies.

Reichelts Anwalt: Springer forderte einen „Document Hold“

Die Aufforderung, nichts zu löschen, beruhte den Angaben nach auf einem sogenannten „Document Hold“. Dieser besagt, dass für eine juristische Auseinandersetzung bedeutsame Dokumente (Papier und elektronisch) nicht vernichtet werden dürfen. In diesem Fall galt das wegen der Zivilklage, die die erwähnte Hauptbelastungszeugin in den USA gegen Springer wegen vermeintlich unterlassener Vorkehrungen gegen das angeblich übergriffige Verhalten Reichelts angestrengt hatte.

Die Sache kam nicht zur Verhandlung, der Springer-Verlag fand die Klägerin (trotz Zweifeln an ihrer Aussage) mit einer angeblich sechsstelligen Summe ab. Reichelt könne also gar nicht über die Löschung von Daten getäuscht haben, so sein Anwalt Ben Irle, da er ausdrücklich aufgefordert gewesen sei, diese vorzuhalten. Unzutreffend sei auch der Vorwurf, er habe Springer-Mitarbeiter für seine neue Firma Rome Medien abgeworben. Diese seien vielmehr von sich aus gegangen.

Verschärft wird die Auseinandersetzung durch die Strafanzeige wegen Betrugsverdachts, welche der Springer-Verlag Ende April gestellt hat. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin laufen noch. Der Verleger Holger Friedrich sieht sich unterdessen dem Vorwurf ausgesetzt, er habe Informantenverrat begangen und gegen Ziffer 5 des Pressekodex verstoßen. Dem Deutschen Presserat liegen mehrere Beschwerden gegen Friedrich vor, ein Verfahren ist eingeleitet, am 15. Juni will der Presserat entscheiden.