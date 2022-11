Neue Satzung, neuer Vorstand : Döpfner tritt als BDZV-Präsident zurück

Der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner ist als Präsident des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) zurückgetreten. Das teilte der Verband am Mittwoch in Berlin mit. Demnach einigte sich die Delegiertenversammlung des Verbandes in einer außerordentlichen Sitzung auf eine Satzungsänderung, wonach der BDZV künftig von einem Vorstand geführt wird. Dieser ersetzt das bisherige Präsidium.

An der Spitze des Vorstands stehen den Angaben zufolge künftig drei Vorsitzende. Zwei sollen ehrenamtlich tätig sein, auch die Hauptgeschäftsführerin Sigrun Albert wird dem Vorstand angehören. Das neue Führungsgremium soll gewählt werden, sobald die geänderte Satzung in der Vereinsregister eingetragen ist.

Döpfner, der seit 2016 an der BDZV-Spitze stand, war innerhalb des Verbands wegen seines langen Festhaltens an dem bis Herbst 2021 amtierenden „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt in die Kritik geraten. Reichelt wurde Machtmissbrauch vorgeworfen. Im Mai kündigte Döpfner seinen Rückzug als Verbandspräsident zum Herbst an. Er begründete diesen Schritt unter anderem damit, dass eine Person an der Spitze benötigt werde, die stärker die Interessen kleinerer und mittelgroßer, regionaler und lokaler Verlage vertreten könne.

Die Änderung der Führungsstruktur bezeichnete Döpfner als „weiteren Meilenstein in der Verbandsgeschichte“. Als größten und wichtigsten Erfolg, den der BDZV in der jüngeren Geschichte Vergangenheit verbuchen konnte, bezeichnete Döpfner die Durchsetzung eines „robusten Leistungsschutzrechts“. Es sei die Grundlage, dass digitaler Journalismus, „der unser aller Zukunft ist, überhaupt je ein Geschäftsmodell werden kann“.