Berichte über Flüchtlingsdrama : „Spiegel“ zieht Artikel zu angeblich getötetem Mädchen Maria zurück

In mehreren Artikeln berichtete der „Spiegel“ im Sommer, an der griechischen Grenze sei das syrische Flüchtlingsmädchen „Maria“ gestorben. An der Story gab es massive Zweifel. Die bestätigt das Magazin nun selbst.

Der „Spiegel“ hat seine Berichterstattung aus dem vergangenen Sommer über den Verbleib einer syrischen Flüchtlingsgruppe an der griechisch-türkischen Grenze und insbesondere über den angeblichen Tod eines Mädchens mit dem Namen „Maria“ untersucht. Das Magazin hatte in mehreren Beiträgen geschrieben, das Mädchen sei an einem Skorpionstich gestorben, die griechischen Behörden seien den Flüchtlingen nicht zur Hilfe geeilt. An der Darstellung kamen Zweifel auf, Recherchen anderer Journalisten, dokumentiert auch in der F.A.Z., warfen die Frage auf, ob die Geschichte des toten Mädchens nicht erfunden worden sei, um die dramatische Lage der Gruppe zu unterstreichen. Darauf deutete einiges hin und zu diesem Schluss kommt nun auch der „Spiegel“.

Man hätte „deutlich vorsichtiger formulieren müssen“

„Angesichts der Quellenlage“, heißt es im Bericht des Rechercheteams auf spiegel.de, „hätte der Spiegel die Berichte über den Aufenthaltsort der Geflüchteten und vor allem den Tod des Mädchens deutlich vorsichtiger formulieren müssen. Auch wenn ein letztgültiger Beleg fehlt, deutet doch manches daraufhin, dass einige der Geflüchteten den Todesfall in ihrer Verzweiflung erfunden haben könnten. Möglicherweise dachten sie, dass sie dann endlich gerettet würden.“

Den Hergang der Recherche des „Spiegel“-Mitarbeiters Giorgos Christedes, den das Magazin mit Namen nicht nennt, vollzieht das mit der Geschichte befasste Rechercheteam in jedem einzelnen Schritt nach. Dabei geht es zunächst um den Aufenthaltsort der Flüchtlinge, von dem in Frage stand, ob er auf griechischem oder türkischem Terrain lag und ob sich die Flüchtlingsgruppe über Tage an ein und derselben Stelle befand.

Situation „nicht korrekt beschrieben“

Hier lautet das Fazit, man habe „die Situation in unserem Artikel nicht korrekt beschrieben“. Die Beiträge hätten den Eindruck erweckt, „die Flüchtlingsgruppe sei fast einen Monat lang immer wieder auf derselben griechischen Insel gestrandet. Doch: Weder waren die Migranten immer auf derselben Insel, noch waren sie immer auf griechischem Boden. Tatsächlich lässt sich nur für wenige Tage belegen, wo sich die Geflüchteten genau aufhielten.“

Allerdings, fährt der „Spiegel“ fort, bilde auch die Darstellung der griechischen Regierung „nicht korrekt ab, was passiert ist. Zeitweise waren Geflüchtete aus der Gruppe nach Spiegel-Recherchen sehr wohl auf griechischem Terrain – und hätten dort wahrscheinlich problemlos von der griechischen Polizei gefunden werden können.“

Baidaa S. lehnt ein Gespräch ab

Über das angeblich verstorbene Mädchen Maria, das möglicherweise erfunden wurde, hat der „Spiegel“ nach eigener Darstellung unter anderem mit den Eltern Maryam B. und Mohammad A. gesprochen. Sie blieben bei ihrer Darstellung, dass eine ihrer Töchter verstorben sei. Doch gebe es, so das Magazin, dafür keine eindeutigen Belege, nicht für den angeblichen Tod, nicht für die Existenz des Mädchens, an mehrere Stellen, in Dokumenten und nach Aussage einer Zeugin, sei von vier, nicht von fünf Kindern der Familie die Rede. Zwei anderenZeugen blieben ebenfalls bei der Darstellung, am Grenzfluss Evros sei ein Mädchen verstorben. Baidaa S., die junge Frau, welche die dramatischen Videos mit der Behauptung, ein Mädchen sei verstorben, verschickt hatte, lebe inzwischen in Rheinland-Pfalz und sei mit einem in Deutschland lebenden Syrer verheiratet. Dieser habe ausgerichtet, Baidaa S. lehne ein weiteres Gespräch mit dem „Spiegel“ ab. Nach Auswertung von Fotos, welche die Flüchtlinge selbst gemacht hatten, stellt das Rechercheteam fest: „Maryam B. wurde immer nur mit vier ihrer angeblich fünf Kinder abgelichtet.“

Summa summarum findet der „Spiegel“ in seiner eigenen Darstellung viele Fehler und kommt zu dem Schluss: „Die früheren Beiträge zum Fall Maria werden wir nicht mehr auf die Onlineseite stellen – auch nicht in überarbeiteter Fassung. Zu vieles darin müsste korrigiert werden.“ Stattdessen veröffentliche man die Ergebnisse der „vertieften Recherche“.