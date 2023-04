In Indien hat eine im „Spiegel“ veröffentlichte Karikatur heftige Kritik hervorgerufen. Die satirische Zeichnung, die in der aktuellen Ausgabe des Magazins vom vergangenen Freitag erschienen war, wird von Regierungsmitgliedern als „rassistisch“ und herabwürdigend bezeichnet. Die Karikatur thematisiert die Nachricht aus den vergangenen Tagen, wonach Indien China nach UN-Schätzungen als Land mit der größten Bevölkerung schon überholt haben könnte. Die Zeichnung des in der Schweiz lebenden Zeichners Patrick Chappatte kommentiert die Entwicklung, in dem sie zwei unterschiedliche Fernverkehrszüge nebeneinanderstellt: Im Vordergrund fährt ein schnittiger und modern wirkender Hochgeschwindigkeitszug mit chinesischer Flagge. Der zweite Zug im Hintergrund, der den ersten überholt, ist alt und quillt über vor Menschen, die sich an den Waggons festhalten und auf dem Dach sitzen. Einer der Passagiere hält eine indische Flagge in den Händen.

Die Darstellung in dem deutschen Magazin habe „keine Ähnlichkeit mit der Realität“, schrieb der Regierungsberater Kanchan Gupta auf Twitter, der sie außerdem als „außerordentlich rassistisch“ bezeichnete. „Die Absicht ist es, auf Indien hinabzuschauen und sich bei China einzuschleimen.“

Der Vizechef und Sprecher der Regierungspartei BJP, Baijayant Panda, bezeichnete die Karikatur als „abwertend“. Das Magazin sollte seinen Namen zu „Rassistischer Troll“ ändern, schrieb er. Er verwies zudem auf Deutschlands „schwierige Geschichte“ in Bezug auf Rassismus und den Holocaust. Ein Staatsminister mit dem Namen Rajeev Chandrasekhar warnte die Deutschen vor Überheblichkeit. „Trotz Ihres Versuchs, sich über Indien lustig zu machen, ist es nicht schlau, gegen Indien unter Ministerpräsident Narendra Modi zu wetten“, schrieb er. „In einigen Jahren wird Indiens Wirtschaft größer sein als die von Deutschland.“

Nicht die erste Kritik an westlichen Medien

Dem Tenor nach richtet sich die Kritik vor allem gegen die Darstellung Indiens als rückständiges, unterentwickeltes und überbevölkertes Land. Diese Vorstellung versucht die hindunationalistische Regierung Narendra Modis seit Jahren durch das Bild eines modernen, stolzen und mächtigen „Neuen Indien“ zu ersetzen. Die Regierungspartei weist auch die Kritik westlicher Medien an Menschenrechtsverletzungen unter Ministerpräsident Narendra Modi als voreingenommen zurück. Der BJP-Sprecher Panda hatte der westlichen Presse vor einer Woche in einem Artikel für die Hindustan Times „anti-indische Vorurteile“ vorgeworfen. Die Fortschritte Indiens würden weitgehend ignoriert.

Dazu gehört nach Meinung vieler Inder auch die Einführung des indischen Schnellzugs Vande Bharat, der bis zu 180 Stundenkilometern schnell fährt. „Die westliche Welt bevorzugt es, Indien als arm und rückständig darzustellen. Sie zeigt nicht die indischen Vande Bharat und kommenden Hochgeschwindigkeitszüge“, schrieb dazu der Abgeordnete Vijayasai Reddy.