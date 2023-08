Was bei „Beef!“ nicht gelang, klappt beim Fußballmagazin „11 Freunde“: RTL verkauft seinen über Gruner + Jahr gehaltenen Mehrheitsanteil an dem Blatt an den „Spiegel“. Dort glaubt man, mit der Marke auf Sieg zu spielen.

Der Ausverkauf von Gruner + Jahr schreitet weiter voran. Nachdem Magazine und Marken wie „P.M.“ „Landlust“, „Essen & Trinken“, „Business Punk“ und „Salon“ veräußert worden sind, hat RTL Deutschland nun auch die Beteiligung an dem Fußballmagazin „11 Freunde“ abgegeben. Die „Spiegel“-Gruppe erwirbt zu einem nicht genannten Kaufpreis 51 Prozent der Anteile und wird damit Hauptanteilseigner des monatlich erscheinenden „Magazins für Fußballkultur“. Weitere Gesellschafter sind der Herausgeber Matthias Hörstmann mit 33,3 Prozent und der Gründer und Chefredakteur des Magazins, Philipp Köster, mit 15,7 Prozent.

„Gerade digitalen Leserinnen und Lesern werden wir in dieser herausragenden Kombination ein einmaliges Sportportfolio bieten“, sagt der „Spiegel“-Geschäftsführer Stefan Ottlitz, der zweiter Geschäftsführer neben Philipp Köster wird. Kaum eine andere Marke habe sich in den vergangenen Jahrzehnten so um die Fußballkultur in Deutschland verdient gemacht. „Wir können anders digital wachsen als bisher und weiter unabhängig hochwertigen Fußballjournalismus machen“, sagt der Chefredakteur Köster.

Beim Verlag Gruner + Jahr bleiben derweil nur wenige Kernmarken übrig. Das Magazin „Beef!“, das als verkaufsträchtige Marke galt, wird eingestellt. Das rührt angeblich auch daher, dass RTL die Zeitschrift zwar verkaufen, die Vermarktung über den eigenen Anzeigenvermarkter Ad Alliance aber behalten wollte.

Auf der Gruner-+- Jahr-Verkaufsliste von RTL steht noch das Kunstmagazin „Art“. Am Ende besteht Gruner + Jahr nur noch aus den Marken „Stern“, „Geo“, „Capital“, „Brigitte“ und „Gala“.