Post vom „Zukunftsrat“ : Spiegel fällt auf falsche CDU-Gruppe herein

Die Zeitschrift Der Spiegel ist auf eine satirische CDU-Fake-Gruppierung hereingefallen. „Wir haben heute in der ,Lage am Morgen‘ auf eine angekündigte Pressekonferenz eines ,CDU-Zukunftsrates‘ hingewiesen. Wie das Konrad-Adenauer-Haus mitteilt, handelt es sich offenbar um eine Fake-Gruppierung, kreiert von Klimaschützern“, teilte das Magazin mit, entschuldigte sich für den Hinweis und korrigierte seine Meldung. „CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig nennt sie den ,ersten deep fake‘ des Bundestagswahlkampfs“, hieß es weiter.

Eine Sprecherin der CDU bestätigte, dass es sich bei der Gruppierung um einen Fake handele. Die CDU vermute dahinter eine satirische Aktion der klimapolitischen Bewegung Extinction Rebellion. „Fest steht: Die Mitglieder sind keine CDU-Mitglieder.“ Man habe versucht, die Namen der Aktivisten, die auf der Zukunftsrat-Homepage genannt sind, zu recherchieren. Man habe sie mit den Klimaschützern in Verbindung bringen können.

Der Spiegel hatte eine Terminankündigung der Deutschen Presseagentur aufgenommen und in seinem Newsletter auf den „Zukunftsrat der CDU“ hingewiesen: „Rosa Schneider, eine der Mitgründerinnen“, habe dem Spiegel mitgeteilt: „Unsere Motivation ist es, als junge Demokratinnen und Demokraten, die Interessen der zukünftigen Generationen gegenüber dem CDU-Bundesvorstand zu vertreten.“ Man wolle klarmachen, „dass der bestehende Generationenvertrag unter aktuellen Entwicklungen wie dem demografischen Wandel und der sich beschleunigenden Erderwärmung nicht mehr aufgeht“. Der Spiegel konstatierte: „Noch kann oder will die Gruppe nicht sagen, wie viele Mitglieder sie hat, noch steht sie ganz am Anfang. Doch an Selbstbewusstsein mangelt es ihren Vertreterinnen und Vertretern nicht.“