FAZ Plus Artikel: Caravaggio-Villa in Rom : Der Rauswurf der Prinzessin

Einblicke in adeliges Schlammcatchen: Rita Boncompagni Ludovisi hat dafür gekämpft, in der Caravaggio-Villa in Rom bleiben zu können. Jetzt wurde das Anwesen per Gerichtsbeschluss geräumt.