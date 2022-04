Grüne Minister im Kabinett : Was Baerbock und Habeck gerade richtig machen

Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sind laut einer Umfrage die beliebtesten Politiker in Deutschland. Sie haben die Kommunikation der beiden untersucht. Was ist das Rezept?

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Bei Robert Habeck und Annalena Baerbock können wir eine neue Form politischer Ansprache beobachten, die es in dieser Form sicherlich noch nicht gab, zumindest nicht von Politikern in derart sichtbaren Positionen. Man sollte die beiden allerdings nicht in einen Topf werfen.

Fangen wir mit Robert Habeck an. Was zeichnet sein Auftreten aus?