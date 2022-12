Sophie Passmanns Studio Orange : Bitte nicht oder nur ironisch lesen!

Es beginnt damit, dass die Autorin Sophie Passmann („Alte weiße Männer“, „Komplett Gänsehaut“), die zuletzt auch in der Amazon-Serie „Damaged Goods“ zu sehen war, oberhalb des Klubs Tresor in Berlin auf dem Dach des Kraftwerks in Kreuzberg steht. Sie sagt: „Bücher – wir alle kennen sie. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Bücher in Regalen von Systemgewinnern, damit man auf Partys vor diesen Regalen stehen kann, um so was zu sagen wie: ,Oh! Von dem Buch hab ich was Tolles gehört!‘ Oder: ‚Oh! Das steht bei mir auch auf der Liste, das muss ich unbedingt lesen!‘“

Das ist ein „hartes Lotto“!

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Sie fügt hinzu, dass man sie in Wirklichkeit natürlich nicht lesen werde, öffnet eine schwere Tür, betritt das Kraftwerk, knallt eine Fahrstuhltür besonders resolut zu (peng!) und wendet sich, gefolgt von der Kamera, drinnen im Fahrstuhl dann an ihre Zuschauerinnen und Zuschauer: „Ganz ehrlich, ich glaube, wir reden zu wenig darüber, dass Bücherlesen hartes Lotto ist, denn die meisten Bücher, die man liest, fühlen sich für einen eher durchschnittlich an, bisschen wie ein belangloses erstes Date.“ Man lese aber trotzdem weiter, weil man wisse, dass zwischen diesen ganzen durchschnittlichen Büchern, „die einen nicht anfassen“, immer diese paar Bücher seien, „die einen ganz doll berühren – und die kommen an Stellen, an die kommt ’n ,Spiderman‘-Film gar nicht hin. Und genau um diese Bücher geht es hier in ,Studio Orange‘!“

Video starten Folge 1 : „Studio Orange“ Video: ARD, Bild: obs

Sie hat inzwischen eine Halle erreicht, geht durch einen Lichterkettenvorhang hindurch, hinter dem schon geklatscht wird, zwei Gäste sitzen da vor Publikum, Helene Hegemann und Dimitrij Schaad (in den nächsten Folgen: Theresia Enzensberger und Nilz Bokelberg sowie Michel Friedman und Mithu Sanyal).

Die kommen aber weniger zu Wort, sind eher als Stichwortgeber der Moderatorin eingeladen, man guckt ihnen die meiste Zeit beim Zuhören zu. Die Moderatorin sagt dafür sehr oft, wie cool ihre Gäste seien, will über Helene Hegemanns Erzählungsband „Schlachtensee“ reden „wie normale Leute“ („Warum schreibt man Kurzgeschichten?“), fragt die Schriftstellerin dann aber lieber nicht nach ihrem beeindruckenden literarischen Werk, sondern nach dem frauenfeindlichen Literaturbetrieb, dem sie zu Beginn ihrer Karriere ausgesetzt gewesen sei: „Du wirst ja nie wieder im Leben ein Buch rausbringen, ohne dass die Leute denken: Ahhhhh, die Literaturskandalmaus! Das wirst du ja nie los, oder glaubst du, das geht irgendwann weg?“ Solange Sophie Passmann, die so unheimlich gern das Label „Feministin“ vor sich herträgt, Wert darauf legt, den Skandal genüsslich zu reproduzieren, sicher nicht.

Jeder Gast hat ein Buch mitgebracht, Helene Hegemann Roberto Bolaños Roman „2666“ über die Hölle von Ciudad Juárez, an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten, wo seit 1993 eine Serie von Frauen- und Mädchenmorden stattfand. Aber das zu erzählen oder davon, wie dieses Buch geschrieben ist (müsste es nicht an irgendeiner Stelle mal darum gehen?), hat sie bei Passmann keine Gelegenheit. Die greift lieber die Nebenbemerkung auf, dass es sich lese „wie ‚Harry Potter‘“ („die Redaktion hat sich gefragt: Warum hat sie nicht gleich ‚Harry Potter‘ mitgebracht?“), breitet „Harry Potter“-Legofiguren auf dem niedrigen Tisch aus, mit denen sie jetzt „2666“ nachspielen will, natürlich ironisch („Hat es noch nie gegeben im deutschen Fernsehen!“), weil Harald Schmidt in seiner Show irgendwann mal die „Odyssee“ oder die Französische Revolution mit Playmobilfiguren nachgespielt hat. Der zog das durch, bei Passmann ist es kurz eine zitierte Geste, schon sind die Figuren wieder vom Tisch. Lieber gratuliert sie Dimitrij Schaad (steht extra auf und reicht ihm die Hand), weil dieser die 1000 Seiten Bolaño für die Sendung nicht extra noch mal lesen wollte.

Mehr zum Thema 1/

„Man fühlt sich auch nicht gut beim Lesen“, findet sie und korrigiert sich, wieder ironisch: „Also man fühlt sich auf diese selbstzerstörerische Ich-konsumiere-gerade-hohe-Kultur-Art-und-Weise gut, aber es ist ein bisschen wie so ne Krimiserie gucken, wo irgendwelche Leute zerstückelt werden.“ Sie lacht, weil es wahrscheinlich auch eine lustige Sendung werden soll, stellt die Bücher vor sich auf den Tisch oder hält sie – auch das ein Büchersendungszitat – in die Kamera, dankt den Gästen für die „wundervollen Bücher“, die sie mitgebracht haben. Was sicher auch nicht ernst gemeint ist. Wie irgendwann überhaupt nicht mehr sicher ist, ob irgendetwas ernst gemeint ist, wahrscheinlich schon zu Beginn nicht die Bemerkung, dass Bücher „doll berühren“ können. Oder: Lesen. In „Studio Orange“ sind Bücher und Gäste nicht mehr als ein Redevorwand für die Moderatorin. Besprochen wird hier vor allem, von ihr selbst und von den anderen, schließlich dürfen sie dafür (ironisch) sich und ihre Bücher bewerben: Sophie Passmann.