Sophie Passmann zu „Damaged Goods“ : Das sind Sachen, die uns echt passieren

Aktualisiert am

Sophie Passmann hat einen Namen als kämpferische Autorin. Jetzt spielt sie in der Serie „Damaged Goods“. Wie ist es ihr dabei ergangen? Ein Gespräch.

Mit Lolli statt Zigarette: Sophie Passmann in „Damaged Goods“ Bild: Amazon Prime

Sie sind in der Amazon-Prime-Serie „Damaged Goods“ zu sehen, in der Sie eine Frau namens Nola spielen, die frisch von der Uni geflogen ist und nun mit Geldsorgen kämpft. Das war Ihre erste Fernsehrolle. Wie war das für Sie?

Ich habe den Sommer über versucht, mich gedanklich darauf vorzubereiten. Man kann sich nicht vorstellen, wie 45 Drehtage, drei Monate am Stück zu drehen funktioniert. Und am ersten Tag habe ich gemerkt: Alles, was ich mir überlegt habe, werfe ich über Bord und versuche einfach, genug zu schlafen und genug zu essen.