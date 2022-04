Solidarität durch Sprache : Mein letzter Tweet auf Russisch

Sie wissen, was sie sagen wollen. Sie stocken nur, wenn sie nach den Worten suchen. Während sie erzählen, schauen sie einander oft an, als stünden die Sätze im Gesicht des anderen geschrieben. „Vor dem Krieg habe ich Russisch auf der Arbeit gesprochen. Weil es meine Muttersprache ist“, sagt Slava. Er meint: vor dem 24. Februar, dem Tag, an dem Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Seine Frau Julia nickt. Sie sitzen in einer Wohnung in Hannover vor dem Bildschirm. Freunde haben die Unterkunft für sie organisiert. Jetzt spricht Slava im täglichen Meeting des IT-Unternehmens, für das er arbeitet, Ukrainisch. So wie seine Kollegen.

Slava und Julia Boyko, die eigentlich anders heißen, aber lieber anonym bleiben wollen, kommen aus Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine, etwa vierhundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew. Obwohl Russisch ihre Muttersprache ist, haben sie sich entschlossen, nunmehr Ukrainisch zu sprechen. Für etwa neunzig Prozent der Einwohner Dnipros ist Russisch die erste Sprache. Nahezu alle verstehen und sprechen auch Ukrainisch. Beide Sprachen stammen vom Altostslawischen ab, unterscheiden sich aber in einigen Buchstaben und Lauten. „Es ist möglich, eine Konversation zu führen, bei der eine Person Russisch und die andere Ukrainisch spricht. Sie würden sich verstehen“, sagt Slava. Trotzdem beschloss der 27 Jahre alte Slava, auf der Arbeit Ukrainisch zu sprechen. Er sieht es als „kleine Sache“ an, die er tun kann, um sein Land zu unterstützen.