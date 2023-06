Jetzt wissen wir, warum der Sender Sky seinen Termin zur Vorstellung neuer Programme auf dem Filmfest München von einem auf den anderen Tag abgesagt hat: Sky Deutschland will künftig keine fiktionalen Serien mehr produzieren. Wie ein Sky-Sprecher am Donnerstag bestätigte, wird die Produktion neuer fiktionaler „Sky Originals“ von 2024 an eingestellt.

Laut einem Bericht des US-Branchenblatts „Variety“ begründete Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj die Entscheidung in einem Schreiben an die Belegschaft unter anderem mit steigenden Produktionskosten und wachsender Konkurrenz durch eine Vielzahl neuer Streaminganbieter.

Es müssten „harte Entscheidungen“ getroffen werden

Für ein nachhaltiges Geschäft auf dem deutschsprachigen Markt müssten „harte Entscheidungen“ getroffen werden, erklärte Raj demnach. Laufende Projekte würden aber abgeschlossen. Sky Deutschland hat unter anderem die Serien „Das Boot“, „Der Pass“ und „Die Wespe“ produziert. Gemeinsam mit der ARD erstellte Sky die vier Staffeln der Erfolgsserie „Babylon Berlin“.

Der Sprecher erklärte, seit dem Start der fiktionalen Eigenproduktionen im Jahr 2015 hätten sich die Entertainmentbranche, die Content-Landschaft sowie das Nutzungsverhalten der Zuschauer rapide verändert und weiterentwickelt. Künftig werde Sky Deutschland unter anderem mit eingekauften Inhalten, einem „unvergleichlichen“ Sportangebot und dem Streaminganbieter WOW gut aufgestellt sein.

Am Tag, an dem Sky Deutschland aufgab, streute der Chef der ARD-Produktionstochter Degeto, Thomas Schreiber, noch Salz in die Wunde. Die ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragten die Entwicklung der 5. Staffel von „Babylon Berlin“, teilte Schreiber mit. Die Serie mit ihren bisherigen Staffeln sei „ein internationaler Erfolg, der in mehr als 140 Länder verkauft wurde. In Deutschland belegen mehr als 55 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek das große Interesse. Wir freuen uns auf den Start der 4. Staffel am 29. September in der Mediathek und ab 1. Oktober im Ersten.“