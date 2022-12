Skandal um TV-Sender Doschd : Die Hochnäsigkeit des russischen Oppositionssenders

Der oppositionelle TV-Sender Doschd wurde in Russland gesperrt, zog dann nach Lettland um und verlor in dieser Woche dort seine Lizenz. Doch geht es in diesem Skandal wirklich nur um einen einzigen Satz?

Die alte Doschd-Zentrale in Russland. Die neue in Lettland ist mittlerweile geschlossen. Bild: Reuters

„Wir hoffen, dass wir vielen Soldaten helfen konnten, unter anderem mit der Ausrüstung und der Basisausstattung an der Front“, hat der Moderator Alexej Korosteljow am 1. Dezember in der Live-Sendung des oppositionellen russischen Senders Doschd gesagt – und meinte dabei die Mobilisierten in der russischen Armee. Dieser Satz löste eine Kette von Ereignissen aus, die erst zum Entzug der Sendelizenz in Lettland führten und anschließend zum Festival der Selbstentblößung in den Reihen der exilierten russischen Oppositionellen.

Viele von ihnen sind heute auf die Hilfe europäischer Demokratien angewiesen. Und dabei, wie jetzt immer deutlicher wird, offensichtlich davon überzeugt, dass sie einen bedingungslosen Anspruch auf diese Hilfe haben, aber nicht jedem Land die Ehre erweisen würden, sie auch anzunehmen. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Der estnische Philologe und Journalist Jan Levchenko spricht in seinem Kommentar in der Zeitung „Postimees“ genau diese Haltung der neuen Exilanten an: Als die Stadt Narva Gastgeber des nun heimatlosen Moskauer Drama-Festivals „Lubimowka“ wurde, habe ein Vertreter des Projekts auf der Pressekonferenz gesagt: „Das älteste Festival des russischen Dramas erweist den Ländern, die ihm ihre Veranstaltungsorte zur Verfügung stellten, eine große Ehre.“