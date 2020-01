Artes „Die Frau aus dem Meer“ : Sirenen küsst man nicht

Platsch, schon ist der Zuschauer am Haken: In der französischen Serie „Die Frau aus dem Meer“ sucht ein männermordendes Wesen ein Fischerdorf heim.

Das Erwachsenwerden ist eine schwierige Kiste. Das ist auf der namenlosen französischen Mittelmeerinsel, auf der Chloé (Noée Abita) lebt und in der Fischfabrik arbeitet wie die meisten Frauen des Eilands, nicht anders. Chloé fragt sich, was das alles dort soll, staunt über die Freunde, die sich genau das nicht fragen, fährt popsongschmetternd zu Partys, weil andere eben auch zu Partys fahren, und erkundet die eigene Identität.

Letzteres ist für Chloé, die introvertierter auftritt als ihre Freundin Sabine (Alba Gaïa Bellugi) und sich gern unter einer Kapuze versteckt, dann allerdings doch erheblich komplizierter als im Normalfall: Sie weiß nicht einmal, wer ihre Eltern sind. Und noch schwieriger fällt es ihr, sich mit einer Andersartigkeit vertraut zu machen, die die sechsteilige Fantasy-Thriller-Serie „Die Frau aus dem Meer“ durch Chloés starke Bindung zu eingesperrten Meeresgeschöpfen und ihr Asthma-Spray andeutet, lange bevor es die junge Frau selbst begreift: Chloé ist ein Mischwesen, teils Mensch, teils Fisch. Auch Schuppenshampoo bringt da nichts.

Diese Andersartigkeit teilt sie mit Théa, jener rätselhaften Frau mit dem bohrenden Blick (Laetitia Casta), die einige Tage zuvor nackt im Laderaum eines Fischkutters entdeckt worden war und auf der Krankenstation so gut wie nicht spricht. Sie wird von Bruno Gariga (Sergi López), einem stämmigen Polizisten vom Festland, gesucht. Und der trägt schon deshalb einen Revolver bei sich, weil er für die Reize seiner Zielperson anfällig ist, die wegen zahlreicher Morde gesucht wird.

Der Blick der Kamera ist ein dezidiert männlicher

Théas Opfer, zu denen auch die beiden Fischer des Kutters gehören, auf dem man sie fand, und die nicht so sündhaft ins Jenseits geschaukelt wurden wie der örtliche Arzt, sind allesamt männlich. Sie ist eine moderne Sirene, die Regisseur Julien Trousselier, Wassergeschöpf oder nicht, nach dem Vorbild Nastassja Kinskis im Erotikhorrorstreifen „Katzenmenschen“ zu formen versuchte. „Ist er tot?“, wird Chloé Théa irgendwann fragen, als diese mal wieder über einem Kerl hockt, der sich nicht regt. „Vielleicht“, wird Théa antworten, „er war nur ein Mann.“

Schmuck schaut hier alles aus, wenn auch oft in Finsternis gehüllt, wie es das Mystery-Genre mitunter verlangt. Gefilmt wurde an der korsischen Küste, und Kameramann David Cailley erforscht das dunkle Meer vor dem steinigen Ufer der Insel aus allen Winkeln. Es gibt jede Menge fein komponierte Unterwasseraufnahmen mit aufsteigenden Luftblasen und einbrechenden Lichtstrahlen. In einer märchenhaften Szene, in der Chloé von Théa in die Technik des Meerjungfrauenhüftschwungs ohne Flossen eingeführt wird, sogar einen aus dem Nichts auftauchenden Buckelwal.

Und höchst erotisch geht es zu. Laetitia Casta – sie spielt als Théa tatsächlich so überzeugend animalisch wie von Trousselier erhofft – betont im Begleitvideo zur Serie zwar die feministischen (und ökologischen) Bezüge des Drehbuchs. Der Kamerablick auf die erfahrene Verführerin, die gefährliche Macht über Männer ausübt, und die Jungfrau, die sexuell erwachen soll, ist aber ein eher männlicher, der dem lüsternen Blick der Fischer auf der Insel in nichts nachsteht. Oder zumindest ausgesprochen französisch. Bei Arte spricht man von einer „Hommage an die Frau“.

„Die Frau aus dem Meer“ ist eine Serie voller gelungener, fast perfekter Aufnahmen. Doch auch an solchen kann man sich sattsehen. Dieser Sechsteiler aber, eine dramatische Sirenen-Geschichte, die im Fahrwasser von Serien wie „Tidelands“ und vor allem „Mysterious Mermaids“ schwimmt – das Drehbuch entwickelten Gaia Guasti und Aurélien Molas, der schon die stimmungsvolle Arte-Serie „Die Geister des Flusses“ schrieb –, hält den eingeschlagenen stilistischen Weg durch: Noch die Bilder des an eine Kunstperformance erinnernden Finales wirken wie für einen Musikclip gedreht. Und auch die Erzählung, die mit einer Strandparty beginnt, auf der das Feuer trockenes Holz verzehrt, Männer Sexwetten abschließen und Chloé mit Drogen im Bier gefügig gemacht werden soll, bleibt auf konzentrierte Weise bei sich. Eine dunkle, ernste und alle Sinne betörende Serien-Schönheit, mit meerstimmig trauerndem Fischerchor inklusive.

Die Frau aus dem Meer läuft heute und am nächsten Donnerstag ab 21 Uhr mit jeweils drei Folgen hintereinander auf Arte.