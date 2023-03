Aktualisiert am

Sind Polens rechte Medien schuld am Tod eines Jugendlichen?

In diesem Warschauer Gebäude befindet sich der Sejm, eine der beiden Kammern des polnischen Parlaments. Bild: Picture Alliance

Ein 15 Jahre alter Junge, Mikołaj Filiks, begeht Suizid – möglicherweise in den Tod getrieben von journalistischem Fehlverhalten der „öffentlich-rechtlichen“, derzeit aber militant regierungstreuen Medien des Landes. Dieser Skandal ist gerade in Stettin ins Rollen gekommen, der großen Hafenstadt Polens nahe der deutschen Grenze. Der Junge war 2020 von einem Mann missbraucht geworden; die Medienberichte die erst jetzt, im Dezember, erschienen, gaben persönliche Daten über ihn preis, machten ihn als Opfer öffentlich und führten offenbar zu seinem tragischen Tod.

Am Dienstag wurde der Junge beerdigt. Am selben Tag erstattete Olgierd Geblewicz, Präsident des Parlaments der Region Westpommern, Anzeige gegen den Journalisten Tomasz Duklanowski, Chefredakteur von Radio Stettin. Am Mittwoch äußerte sich Professor Błażej Kmieciak, Chef der 2020 gegründeten staatlichen Kommission zur Bekämpfung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, im Privatsender TVN24. Kmieciak war die Erschütterung anzumerken: Es gehe hier „um die Veröffentlichung von Material, das die Identifizierung des Opfers ermöglicht haben kann, ich betone: kann“.