Aktualisiert am

Silicon Valley vs Journalisten

Silicon Valley vs Journalisten :

Silicon Valley vs Journalisten : Atemberaubende Arroganz

Silicon-Valley-Größen fühlen sich von Journalisten gemobbt und wollen deswegen zurückschlagen. Wie konnte es so weit kommen?

Das Magazin „Vice“ hat kürzlich eine private Gesprächsrunde einflussreicher Leute aus dem Silicon Valley veröffentlicht. Die Plauderstunde zeigt zweierlei: die atemberaubende Arroganz einiger Tech-Größen gegenüber der Presse. Das Stück, überschrieben mit „Silicon-Valley-Elite diskutiert über zu viel Macht von Journalisten“, bezeugt aber auch unfreiwillig, wie Journalisten, die krachledern auf „sozialen Medien“ unterwegs sind, ihre professionelle Distanz einbüßen.

Angestoßen hatte den „Vice“-Artikel, der zu einem Audio-Mitschnitt der von der Risikokapital-Firma Andreesen Horowitz finanzierten privaten App „Clubhouse“ verlinkt, vehemente Kritik an der Berichterstattung über die Gründerin der Reisetaschenfirma Away, Stephanie Korey, im vergangenen Dezember. Damals hatte das Magazin „The Verge“ über die angeblich vergiftete Arbeitskultur in dem Unternehmen berichtet und interne Memos von Korey veröffentlicht.

Der Tonfall reichte von hämisch bis aggressiv; die Memos zirkulierten auf Twitter und führten dazu, dass Korey sich öffentlich entschuldigte und ihren Hut nahm – vorübergehend. Der Rücktritt sei ein Fehler gewesen, hieß es vier Wochen später. Der Risiko-Investor Paul Graham kommentierte auf Twitter: „Prognose: Organisationen werden lernen, dass Twitter-Mobs nicht repräsentativ sind und gefahrlos ignoriert werden können.“

„Fuck you Carreyrou“

Aber gemobbt fühlt man sich in Silicon Valley angesichts kritischer Geschichten offenbar von der berichterstattenden Presse selbst. Manche der selbsterklärten Weltverbesserer ertragen keine Kritik. Meg Whitman, einstige Hewlett-Packard-Chefin und Mitbegründerin des Streamingdienstes Quibi, verglich zu Jahresbeginn Journalisten mit Sexualstraftätern. In der Blutanalyse-Firma Theranos, die sich als Betrug herausstellte, skandierte die Chefin Elizabeth Holmes gemeinsam mit der Belegschaft „Fuck you Carreyrou“ – gemeint war der Journalist, der später enthüllen sollte, dass die angeblich revolutionären Geräte der Firma gar nicht funktionierten.

Korey stellte kürzlich in Instagram-Posts Journalisten als dramageile Karrieristen dar. Damit fing sie sich eine scharfe Twitter-Replik von Taylor Lorenz, Reporterin der „New York Times“, ein. Es hob ein Hauen und Stechen an. Lorenz warf Korey vor, sie rede falsch über eine Branche, von sie „offenbar null Ahnung hat“, woraufhin der Risiko-Investor und Gründer Balaji Srinivasan Lorenz eine „Soziopathin“ nannte und das Silicon Valley aufrief, die „Times“ zu „ghosten“ – also nicht mit ihren Reportern zu sprechen.

In der von „Vice“ veröffentlichten Runde auf „Clubhouse“, an der auch Felicia Horowitz, Ehefrau des Andreesen-Horowitz-Mitgründers Ben Horowitz, sowie Balaji Srinivasan teilnahmen, waren diese Ereignisse Anlass für eine Debatte über „Revanchejournalismus“ und „Machtmissbrauch“ der Presse. Das trieb stellenweise seltsame Blüten.

Den Dingen auf den Grund gehen

So verglich Srinivasan die amerikanische Verwundbarkeit durch die Auslagerung medizinischer Versorgungsketten nach China mit der „Auslagerung von Informationsversorgungsketten an Leute, die uns nicht verbunden sind“. Die Presse sei nicht gewillt, Fehler zu korrigieren, behauptete Srinivasan, weil sie sich als die Wahrheit selbst vermarkte, ergo müssten „Bürgerjournalisten den Dingen auf den Grund gehen“. Es gäbe bessere Modelle zur Wahrheitsfindung, so Srinivasan – darunter das Risiko-Investment, das auf „zumindest in den wichtigen Dingen korrekte Prognosen“ setze.

Zu Wort kam auch der ehemalige CNN-Journalist Roland Martin. Er hatte sich im Wahlkampf 2016 mit einer Absprache geplanter Interviewfragen an Hillary Clinton diskreditiert. Jetzt mahnte Martin, Taylor Lorenz werde ihrer Rolle als Reporterin nicht gerecht und mache sich angreifbar, weil sie Koreys Äußerungen auf Twitter attackierte. Zwischen Reportage und Meinungsäußerung verlaufe eine Grenze: „Man ist kein Reporter mehr, wenn man kommentiert, worüber man berichtet. Da muss man vorsichtig sein.“ Ein anderer Gesprächsteilnehmer merkte an, wenn unklar sei, wann sich ein Journalist als Reporter und wann als Privatperson äußere, werde „Information von Pulverdampf vernebelt“.

Mehr zum Thema 1/

Das ist durchaus ein Problem des Journalismus: Journalisten geben auf sozialen Netzwerken persönliche Einschätzungen zum Besten und verstricken sich in Fehden. Sie unterlaufen den Unabhängigkeitsanspruch ihrer Arbeitgeber und leisten dem Vorwurf Vorschub, die Presse missbrauche ihre Macht – bis hin zu kruden Thesen à la Donald Trump, wie sie der Investor Srinivasan verbreitet. Der feuert auf Twitter munter weiter gegen Journalisten. Taylor Lorenz von der „Times“ schließlich tweetete, sie sei dankbar, wenn sie über Tiktok-Teens und nicht über die „absoluten Babys“ aus der Tech-Welt berichten könne.