Seth Green über „Robot Chicken“ : Wir hauchen den Dingen Leben ein

Großer Bahnhof zur Jubiläumsfolge: Am 27. Oktober ist bei TNT-Comedy die 200. Episode von „Robot Chicken“ zu sehen. Bild: The Cartoon Network

Mit Ihrer Stop-Trick-Serie „Robot Chicken“ machen Sie seit Jahren erfolgreich gleichwohl derbe als auch feinsinnige Comedy. Wie einfach ist es in Amerika gerade, humoristische Inhalte mit politischen Statements zu verbinden?

Ich verstehe „Robot Chicken“ nicht so sehr als Ort, an dem aktuelle politische Kommentare stattfinden. Einerseits, weil es ein Jahr braucht, um die Show zu produzieren. Andererseits, weil unserem Humorverständnis damit auch nicht unbedingt gedient ist. Im Gegenteil, wir versuchen solche Dinge zu vermeiden, die deutlich in erster Linie politisch sind. Wenn wir ein bestimmtes gesellschaftliches oder kulturelles Thema aufgreifen, dann, indem wir uns an animierten oder Videospielwelten abarbeiten. Wir werden keinen direkten Kommentar zu diesem Premierminister, jenem Präsidenten, diesem Gesetz oder jener kulturellen Realität adressieren. Wir versuchen aber vor dem Hintergrund einer populären Folie es anzudeuten. Das kann dann eine Serie wie „Friends“ sein oder aber die „Transformers“. In dieser Art vergleichender Gegenüberstellung finden wir unsere ganz eigene Stimme. Echte politische Kommentare überlassen wir Sendungen wie „Saturday Night Live“ oder John Olivers „Last Week Tonight“.

Wem gelingt solide political-comedy?

All die Late-Night-Sendungen machen einen wirklich guten Job. Darunter Jimmy Kimmel, Steven Colbert oder eben John Oliver. Die liefern großartige Kommentare ab. Außerdem sind sie nah an aktuellen Ereignissen. Wir hingegen müssen aufgrund der Vorlaufzeit, die wir brauchen, ständig raten, was in naher Zukunft noch aktuell ist und welche Bedeutung es hat, wenn die Nachrichten schon wieder darüber hinweggegangen sind. Manche Dinge lassen sich gut einordnen – Dinge, an die sich die Menschen erinnern. Zum Beispiel der „Infinity-Handschuh“ oder das Charakterkonzept von Thanos (A.d.R.: beides stammt aus dem Superhelden-Universum der Marvel-Comics). Unsere Witze müssen von einer Zeitlosigkeit sein, die der Zuschauer auch noch ein Jahr später versteht.

Passiert es, dass sich Ihre Gags hinterher plötzlich politisch aufladen?

Es ist natürlich möglich, dass jemand im Nachhinein hinter etwas eine Absicht vermutet und denkt, wir wollten Stellung beziehen. Aber nochmal: Wir versuchen Themen, die möglicherweise politisch spaltend sind, eher zu vermeiden. Einfach, weil diese Themen selten großes Humor-Potential haben. Unser Ziel ist es, die Leute zum Lachen zu bringen. Wir werden, glaube ich, nicht als provokatives politisches Aktionsprogramm wahrgenommen.

Die Stop-Motion-Technik, mit der Sie mit beweglichen Figuren, oft Spielfiguren aus bekannten Merchandise-Serien, aus Tausenden von Einzelaufnahmen flüssige Szenen erschaffen, braucht eine Menge Vorlauf und noch mehr Geduld. Warum tun Sie sich das an?

Ich habe Stop-Motion als Medium immer geliebt. Es gibt nichts Vergleichbares. Auch weil man reale Dinge und echte Beleuchtungsverhältnisse hat. Das hat direkten Einfluss auf das Gehirn des Zuschauers: Er kann die Echtheit der Dinge ganz einfach erkennen. Im Gegensatz zu computergenerierten Bildern, bei denen man oft immer noch merkt, dass es nicht echt oder zumindest digital hergestellt ist. Bei Stop-Motion hat man den Vorteil der Textur, des Schattenwurfes; all dieser Details, die das Gehirn aufgrund seiner Erfahrungen mit ähnlichen Gegenständen gespeichert hat.

Und wenn man dann einen Trickkünstler hat, der sich etwas nimmt, das sehr wahrscheinlich nicht lebendig ist, ihm dann aber Leben einhaucht, ihm also eine Persönlichkeit, eine Perspektive und eine emotionale Disposition verleiht – das ist ein großartiger Zaubertrick. Mit diesem Medium eine bestimmte Art von Comedy zu machen macht mir riesigen Spaß. Ob man jetzt Spielfiguren animiert, die viele Zuschauer noch selbst in der Hand gehalten haben und die jetzt ihre ganz eigene Meinung äußern, oder wie in „Crossing Swords“, wo wir eine kinderleichte Bauklotz-Ästhetik mit Erwachsenen-Themen kurzschließen – es passiert etwas, und es ist schwer zu beschreiben, was das ist. Es ist lustig, klar, aber wie der Geruchssinn interpretiert unser Sinn für Humor all diese Dinge zusammen als etwas, über das wir lachen müssen. Es ist wie ein wissenschaftliches Experiment, bei dem man immer wieder verschiedene Elemente kombiniert, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Sind Sie ein geduldiger Mensch?

Ich hoffe doch. Geduld und behutsames Vorantasten erzielen die besten Resultate.

Robot Chicken läuft dienstags um 23 Uhr auf TNT Comedy. Die letzte Episode der zehnten Staffel ist zugleich eine Jubiläumsfolge, nämlich die 200. Episode. Sie wird am 27. Oktober ausgestrahlt.