ARD-Serie „Beforeigners“ : Herr König hat immer Vorfahrt

Es kommen immer noch Flüchtlinge über das Meer, 124 waren es allein in der vergangenen Nacht. Doch man muss sagen: Norwegen hat eine bemerkenswert unaufgeregte Routine im Umgang mit den „Zeitmigranten“ entwickelt. Die Ankömmlinge mögen auf den ersten Blick anders sein als der Durchschnittsnorweger des 21. Jahrhunderts und auch auf den zweiten, dritten und wahrscheinlich auch vierten Blick noch anders reden, essen und beten.

Aber die liberale Gesellschaft hat einen Modus Vivendi für das Zusammenleben mit den Flüchtlingen aus der Steinzeit, der Wikingerzeit und dem 19. Jahrhundert gefunden, und was Fremdenfeinde betrifft, die mit Veranstaltungen wie „Rock Against Timeism“ in Schach gehalten werden – sollen sie doch „Norwegen den Norwegern“ brüllen! An Neubürgern, die schon vor hundert, tausend und mehr Jahren in Norwegen lebten, prallt das mal ganz lässig ab.

In der zweiten Staffel von „Beforeigners“, einer befreiend komischen Satire von HBO Nordic, die vom „Culture Clash“ im Mantel eines Krimis erzählt, gelangt nun ein britischer „Zeitmigrant“ von London nach Oslo. Er heißt Isaac Ben Joseph (Billy Postlethwaite), soll 1888 als Ermittler in die Jagd auf „Jack the Ripper“ involviert gewesen sein, und selbstredend dauert es nicht lange, bis Joseph unseren Helden von der Polizei Oslo, Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) und Alfhildr Enginnsdottir (Krista Kosonen), über den Weg läuft. In einem U-Bahn-Schacht wurde eine übel zugerichtete Frauenleiche gefunden.

Der sensible Lars und die derbe Alfhildr haben eigentlich andere Probleme. Lars, der in der ersten Flüchtlingswelle seine Frau an einen pfeiferauchenden Moralisten aus dem 19. Jahrhundert verlor und darüber medikamentenabhängig wurde, kommt frisch aus dem Entzug. Trotzdem glaubt er immer wieder, den nordischen Gott Odin (Sigrid Kandal Husjord) zu sehen, und das kann gut sein oder auch nicht.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Alfhildr wiederum, Oslos erste Polizistin mit „multitemporalem Hintergrund“, schleppt als Spätfolge ihrer Zeitreise eine Neigung zur Schlafwandelei mit sich herum. Weshalb sich die einstige Schildmaid des Wikingerhäuptlings Tore Hund (Stig Henrik Hoff) in Behandlung bei einer altnordischen Wahrsagerin, einer lüsternen „Völva“ (Hedda Stiersted), begibt.

Aber wer hat keine mentalen Probleme? Selbst der hipsterbärtige Zeitmi­grant Olav (Tobias Santelmann), der ein bekannter Youtuber geworden ist, hat sein Päckchen zu tragen – weil ihm das Einwohnermeldeamt die Eintragung unter dem Namen „Olav Haraldsson, König von Norwegen“ verwehrt. In seiner Verzweiflung verfällt der Influencer auf die Idee, das Grab seines Sohnes Magnus im Nidarosdom zu Trondheim zu plündern und den Schädel für eine DNA-Probe zu verwenden.

Parallel zum Krimi um die Frauenleiche und den dubiosen Jack-the-Ripper-Ermittler setzt die neue Staffel also auch die in Staffel eins eingestielte Geschichte um „Olav den Heiligen“ und seinen Widersacher Tore Hund (der aktuell als Fahrradkurier arbeitet) fort.

Den ungebändigten, frech nach allen Seiten austeilenden Humor der ersten Staffel findet man in der Fortsetzung eher selten. Die Satire tritt in den Hintergrund, der Krimi stärker hervor. Aber diese Umkehrung der Verhältnisse erweist sich als kluger Schachzug. Die Serienschöpfer Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin („Lilyhammer“) haben erkannt, dass sich das Gag-Feuerwerk nicht endlos fortführen lässt, und sie haben auch bemerkt, dass man es vorerst gar nicht fortführen muss. Schwächere Szenen macht die Ausstrahlung wett, welche die finnische, hier zuweilen trinkfestes Altnordisch plaudernde Schauspielerin Kris­ta Kosonen als Alfhildr besitzt.

Mehr zum Thema 1/

Auch die schelmische Freude, mit der Tobias Santelmann den zotteligen, unter anderem eine Fahrstunde besuchenden König Olav verkörpert („Olav Haraldsson gewährt keinem Vorfahrt!“), trägt stark zum Gelingen der Fortsetzung bei. Der gebürtige Freiburger, der in Norwegen aufwuchs, war zuletzt als unausstehlicher Investmentbanker in der Serie „Exit“, unheimlicher Familienvater in „Darkness“ und besorgter Kronprinz Olav in „Atlantic Crossing“ zu sehen. Für „Beforeigners“ greift Santelmann auf die Erfahrung zurück, die er als „Ragnar der Jüngere“ in der britischen Historienserie „The Last Kingdom“ erwarb. Ob sein „Olav der Heilige“ mit dem Norwegen von heute noch zufrieden ist? Man wird es sehen.

Beforeigners ist seit Sonntag abrufbar in der ARD-Mediathek.