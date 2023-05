Aktualisiert am

In dem Psychothriller „Zwei Seiten des Abgrunds“ kommt der Mörder eines Mädchens aus dem Gefängnis frei und begeht weitere Verbrechen. Niemand scheint ihn stoppen zu können.

Es nimmt einfach kein Ende mit den Gesetzeshütern, die persönlich in einen Kriminalfall verstrickt sind. Diesmal: die Wuppertaler Streifenpolizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle). Sieben Jahre ist es her, dass ihre Tochter Merle in der Nähe des Flusses bestialisch ermordet wurde. Der Täter, der psychisch labile Dennis Opitz (Anton Dreger), wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Er kommt auf Bewährung frei und pirscht in einem Baumarkt herum.

Das verheißt nichts Gutes, versucht Berg dem unbesorgten Kripo-Bürokraten Holger Tesche (Dirk Martens) deutlich zu machen. Und es ist auch nicht gut, ahnt der Zuschauer dieses genretypischen, im Stile fieser Skandinavien-Serien wie dem „Kastanienmann“ aufgezogenen Sechsteilers „Die zwei Seiten des Abgrunds“. Der Vorspann verrät, dass Opitz schon sehr bald die kleine Schwester von Merle in ein Waldstück entführen wird.

Die im Baumarkt erstandenen Schrauben lässt der aus dem Gefängnis Entlassene mit der „vorbildlichen Sozialpro­gnose“ nicht in der Schachtel. Er fährt zu einem Campingplatz an der deutsch-belgischen Grenze, wo er einen Dauergast mit dem Akkuschrauber an die Innenwand eines Wohnwagens befestigt.

Ein solider Thriller

„Zwei Seiten des Abgrunds“ gibt sich durch diese Szenen schon früh als invertierte Detektivgeschichte zu erkennen. Hier gilt es nicht zu klären, wer die Morde verübt – sondern einen Serientäter zu fangen und seine Motive zu erkennen. Der Frage, woher der Zorn von Opitz stammt, geht der Sechsteiler von Kristin Derfler („Brüder“, „Dein Leben gehört mir“) auf zwei Wegen nach: Der eine führt per Zeitsprung zurück in die Wo­chen vor Merles Ermordung, der andere folgt der Blutspur, die Opitz nach seiner vorzeitigen Entlassung auf Bewährung hinterlässt.

Das kann man so machen, und der Regisseur Anno Saul bringt alle Gewerke behände zusammen: ein solider Thriller. Wuppertal, jenes dunkel zwischen den Hügeln des Bergischen Lands liegende Alltagsgrau mit Schwebebahn und Recy­clinghof, das im Film „Stadt ohne Himmel“ genannt wird, bietet ebenso wie die winterliche Moorlandschaft am Hohen Venn in der Eifel die angemessen triste Kulisse. Waghalsige Kameraflüge (Martin Ludwig) heben die Welt aus den Angeln.

Allerdings wäre die Story mit einer Luise Berg, die keine Polizeiuniform trägt, noch sehr viel packender. Hätte diese Figur einen ganz normalen, nicht im Fernsehen ständig bemühten Beruf, träte das Drama um eine Mutter, die für ihre Kinder nur das Beste will und die Katastrophe trotzdem nicht verhindern kann, lebensechter hervor.

Der Charakter muss wachsen

Einst lebte sie mit Mann und zwei Töchtern ein aufgeräumtes Familienleben mit O-Saft zum Frühstück. Riet sie ihrer 17-jährigen Tochter Merle (Josephine Thiesen) zum Praktikum in einer Jugendhilfe-Einrichtung. Es seien ja nicht alle „mit einem goldenen Löffel im Mund“ geboren. Das sollte die Tochter einmal sehen und mit dieser Erfahrung charakterlich wachsen. Und nun, sieben Jahre später, hat ein Bewohner dieser Einrichtung, der mental zurückgebliebene Dennis, den der Schauspieler Anton Dreger in den vielen Rückblenden mithilfe eines „Fat Suits“ spielt, nicht nur Merles Leben auf dem Gewissen – er scheint eine Rechnung mit Luise offen zu haben. Hochmütig setzt er sich neben sie ins Auto und raunt, es gebe „noch einiges zu tun“, bevor sie ihn „wie ein trollwütiges Frettchen“ abknallen dürfe.

Da kann man schon verstehen, dass die ausgelaugte Luise weiter die Nerven verliert, erst recht beim Gedanken an ihre zweite Tochter Josi (Lea van Acken), die nun in etwa so alt ist wie Merle bei ihrem Tod und aufgebrezelt ins Wuppertaler Nachtleben startet. Noch besser erkennt man im Laufe der Episoden aber die seelische Wunde, mit der Dennis lebt. Der junge Mann, der mordend umherzieht und die Gutachter bloßstellt, die ihn für geläutert hielten, ist über Jahre hinweg selbst ein Opfer schlimmer Verbrechen gewesen.

Kristin Derflers Serie „Die zwei Seiten des Abgrunds“, eine dicht montierte RTL-Produktion, die zeitgleich auch bei Warner TV Serie sowie für den internationalen Markt bei HBO Max anläuft, erzählt immer mehr von dem, was Dennis Opitz als Kind und Jugendlicher jahrelang angetan wurde, dem unheilbaren Trauma, das dieser Missbrauch auslöste, der Wut auf die Täter von damals, die unbehelligt bleiben, und der Sehnsucht nach einem, der all das versteht. Harter Tobak.

Zwei Seiten des Abgrunds startet heute um 20.15 Uhr bei Warner TV Serie und als Stream bei RTL+. Am 17. Mai startet die Serie um 20.15 Uhr bei Vox.