Die Gerichtsmedizinerin „Theresa Wolff“ löst den Mordfall eines Transmanns in Jena und tritt als weiblicher Sherlock Holmes in Thüringen auf. Die Autoren haben sich viel vorgenommen – zu viel.

Theresa Wolff (Nina Gummich, l.) am Tatort in Jena Bild: ZDF und Felix Abraham

Jungs in einer Studentenverbindung trinken, feiern und schlagen. Das ist nicht ungewöhnlich. Letzteres vor allem nicht in einer konservativen „schlagenden“ Verbindung, wenn also Burschenschaftler mit scharfen Degen gegeneinander fechten. Ungewöhnlich ist aber, dass ein Transmann in so einer Gemeinschaft wohnt. Und schlägt – besser als alle anderen. Das stiftet Neid und befeuert Ressentiments. Nachdem rauskommt, dass dieser Mann im Körper einer Frau geboren wurde, wird er tot aufgefunden. Das Mordmotiv ist klar – oder nicht?

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Die Lebensumstände des Mordopfers Patrick Kempter (Rafael Gareisen) werden in den ersten zehn Minuten des Thüringenkrimis „Theresa Wolff – Der schönste Tag“ festgestellt. Natürlich steckt mehr dahinter als zuerst vermutet.

Patrick war einsam und hatte keinen Kontakt zu seinem Vater (Robert Kuchenbuch), der seiner Tochter Manuela nachtrauert. Nachdem diese sich als Sohn vorgestellt hat, jagt der Witwer Patrick aus dem Haus. Als Student in Jena tritt er einer Burschenschaft bei, warum, versteht keiner. Dort findet er einen Freund: Martin (Thimo Meitner). Er würde viel für seinen Kumpel machen, gerade weil er mehr für ihn empfindet als nur Freundschaft.

Eine Art weiblicher Sherlock Holmes

Dann ist da Markus (Marius Ahrendt), der in der Verbindung zunehmend im Schatten von Patricks Fechttalent steht. Und Patricks Freundin Isabelle (Nina Wolf). Als sie erfährt, dass er ein Transmann ist, reagiert sie fast erleichtert. Denn sie hat Angst vor Sex, seitdem ihre Antidepressiva ihre Libido lahmgelegt haben.

In der Nacht, in der Patrick getötet wird, spricht er im Club von seinem „schönsten Tag“. Er wird sein erstes Mal haben – als Mann, mit einem operierten Geschlechtsorgan, mit seiner ersten Freundin. Doch dazu kommt es nie. Am nächsten Tag finden ihn die Gerichtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich) und Hauptkommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei) tot am Ufer der Saale.

Wolff spricht mit Patricks Leiche und klärt andere über sensible Transbegrifflichkeiten auf. Der Medizinerin fällt der Umgang mit Toten leichter als mit Lebenden. Es wirkt, als empfange sie überirdische Signale und bemerke Dinge, die andere übersehen – eine Art weiblicher Sherlock Holmes.

Was nach der Transition passiert

Während sich Lewandowski in der Wohnung von Isabelle über seinen Beruf beschwert, kann Wolff durch die Wände hören, dass diese heimlich Tabletten nimmt. Später hat sie den Geistesblitz, eine Haarprobe des Mordopfers zu nehmen. Beide Hinweise bringen das dynamische Duo aus Gerichtsmedizinerin und Kommissar der Lösung näher. So richtig genial sind Wolffs Einfälle jedoch nicht, viel eher fragt man sich, warum der Hauptkommissar Lewandowski nicht selbst auf diese Ideen kommt.

Die Drehbuchautoren Hansjörg Thurn und Carl-Christian Demke haben sich für die dritte Folge der Krimireihe „Theresa Wolff“ viel vorgenommen. Dabei kommt es dem Krimi zugute, dass Patricks Auseinandersetzung mit seinem Geschlecht in der Vergangenheit liegt. Die Autoren rücken stattdessen einen weiteren, selten beachteten Aspekt der Transition ins Rampenlicht: das Danach.

Während die Trauer des Vaters um seine Tochter in wenigen Szenen von Regisseur Bruno Grass fast schon abgefrühstückt wird, steht die komplizierte Beziehung zwischen Isabelle und Patrick verdienterweise im Mittelpunkt.

Mehr zum Thema 1/

Möglicherweise haben sich Thurn und Demke aber auch zu viel vorgenommen. „Theresa Wolff – Der schönste Tag“ spricht aktuelle Gesellschaftsthemen an, ohne deren Komplexität in Gänze darzulegen. Isabelles Depressionen dienen als Erklärung für ihr Verhalten in der Beziehung, ihr Selbstmordversuch ist aber durch die heilende Kraft einer warmen Decke und Tee vermieden worden. Genauso verliert sich die Spur zu Patricks geschlechtsangleichenden Operationen im Ausland, ohne die Gefahren der vergünstigten Eingriffe anzusprechen. Dadurch wirkt der Plot zum Ende hin beliebig, besonders als der Fall ohne eindeutigen Mörder gelöst wird.

Theresa Wolff – Der schönste Tag läuft am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF.