ZDF-Serie „Neuland“ : Alles so perfekt hier

In der ZDF-Serie „Neuland“ geht eine schöne neue Hipsterwelt in der Vorstadt in die Brüche. Es geht um vier Frauen in der Midlife-Crisis, ihre Familien und eine Katastrophe. Die Serie gewinnt von Folge zu Folge an Spannung.

Eine Buchhändlerin ist verschwunden, sie ist zum Schrecken ihrer Kinder eines Morgens nicht mehr im Haus. Eigentlich müssten da durchweg die Alarmglocken läuten. Aber das ist das Perfide an der absolut sehenswerten Serie „Neuland“: Die Dramatik tritt in den Hintergrund, kaum dass die Polizei informiert und der erste Stapel Flugblätter mit Alexandras Foto aufgehängt worden ist. Für eine Weile tarnt sich der Sechsteiler mit sonnigen Ortsbildern, tapfer lächelnden Gesichtern und perfekt eingerichteten Häusern als Soap um vier Frauen am Rande der Midlife-Crisis, ihre Familien und eben eine Katastrophe, die ihre Geschichten zusammenbindet.

Die Medienfrau Anke (Anneke Kim Sarnau) macht Karriere in Hamburg, die Journalistin Sarah (Mina Tander) betreibt im Alleingang ein regionales Onlinemagazin für Familien, die Architektin Marie (Peri Baumeister) plant den Anbau der Astrid-Lindgren-Grundschule. Und auch die Bundeswehrsoldatin Karen (Franziska Hartmann) rückt an. Sie ist in Mali im Einsatz – aber ihre Schwester Alexandra war alleinerziehend, und irgendwie muss es ja weitergehen mit der jugendlichen Lea (Lene Oderich) und der etwas jüngeren Zoe (Aennie Lade).

Bald liegen an der Schule die Nerven blank. Es gibt eine Prügelei, die zum erklärten Bullerbü-Ideal nicht so recht passt, und die Klassenlehrerin Sophie Petzold (Angelina Häntsch) besitzt doch tatsächlich die Frechheit, kurz vor dem Wechsel der wichtigsten Kinder der Welt auf das Gymnasium ein eigenes Kind zu erwarten. Mit Helikoptermüttern von Sünnfleth kann man über so was nicht nüchtern reden.

„Wie viel Horror steckt eigentlich im Hipster?“

In den dünnhäutigen Reaktionen auf den Schulhofstreit und die Schwangerschaft wird erstmals erkennbar, wem der Drehbuchautor Orkun Ertener, der 2007 die lebensnahe, das traditionsverliebte Publikum aber überfordernde Serie „Kriminaldauerdienst“ erfand, hier den Puls fühlt: einer von Selbstdarstellung und Selbstoptimierung besessenen Gesellschaft, die im Zweifel skrupellos wird.

Man nehme nur die Verlegerin Anke, die über ein Zeitschriftenimperium herrscht. Sie setzt zur Abwehr rufschädigender Vorwürfe gegen ihren Sohnemann Lukas (Cooper Dillon) kaltblütig einen Journalisten auf Sarahs Lebensgefährten Erik Stein (Steve Windolf) an; er ist Schauspieler und verliert durch die folgenden MeToo-Schlagzeilen sofort seine Jobs.

„Wie viel Horror steckt eigentlich im Hipster?“, fragt Orkun Ertener deshalb zu Recht im Begleitmaterial. Die Antwort lautet: sehr viel. Denn hinter den Fassaden der Hygge-Welt geht es immer heftiger zu. So oberflächlich „Neuland“ am Anfang erscheint, so tiefschürfend setzt sich die Serie nun mit der Psyche ihrer Figuren auseinander (Regie: Jens Wischnewski), und das schließt die Kinderrollen mit ein.

Vom Trauma gepeinigt

Von einer Hauptfigur zu reden ist deshalb schwierig. Wenn es eine gibt, ist es die verschlossene Feldjägerin Karen, die sich im Elterndasein genauso auf fremdem Terrain bewegt wie sonst in Afghanistan oder Mali. Sie wird von Franziska Hartmann gespielt, die gerade erst im Schulddrama „Kalt“ und im Krimi „Katharina Tempel“ zu sehen war, beides erschütternde Filme, und auch hier durch ein ausgesprochen feines Mienenspiel auffällt.

Still ist diese Karen, von einem Trauma gepeinigt, das sicherlich zu erwartbar zur Geschichte um eine deutsche Soldatin im Auslandseinsatz gehört. Doch es erklärt, weshalb Karen im Umgang mit den Kindern ihrer abwesenden Schwester Alexandra und dem Flüchtlingsjungen Rami (Omran Saleh) empathischer ist als zunächst gedacht. Sollte sich ihre Schwester, die manchmal als Geist neben ihr sitzt, einfach aus dem Staub gemacht haben – Karen könnte sogar das verstehen, weil sie sich selbst aus dem Staub gemacht hat, als sie bei der Pflege ihrer todkranken Mutter alleingelassen wurde.

Das gilt im Prinzip auch für die anderen Figuren: In dieser vielschichtigen Serie, die einen vom Setting gelegentlich an die dunkle Satire „Big Little Lies“ denken lässt, aber partout nicht zum Lachen ist, ist jede Frau und jeder Mann in einem Ausmaß erschöpft, in dem man sich gelegentlich nach dem Sprung in ein anderes Leben zu sehnen beginnt. Und alle stehen unter einem Druck, der selbst bei den Jüngsten zu Gewaltausbrüchen führt. Ein psychologisch sehr sorgfältig und plausibel entwickeltes Mehrfamiliendrama, das in der zweiten Hälfte immer packender wird.

Neuland beginnt am 27.12 um 22.15 Uhr im ZDF und ist abrufbar in der ZDF-Mediathek.