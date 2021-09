„Mein Freund, das Ekel“ im ZDF : Plattenbau mit Butterstreusel

Aktualisiert am

Eine ziemlich alte Weisheit ist es, dass die ziemlich ältesten Rezepte nur deshalb so alt geworden sind, weil sie einfach funktionieren. Nicht nur Gebäck wird schmackhaft, wenn man unerhört viel Butter in den Teig mengt, wie Konditormeister Kippling (Christian Ahlers) der talentierten, aber bildungsfernen Azubine Trixie Kuntze – Alwara Höfels in ihrer endlich gefundenen, hinreißenden Paraderolle – zugestehen muss, sondern auch lauwarme Filmplots. Mit Butterstreuseln flutscht alles.

Die Bekehrung eines dünkelhaften Grantlers im Rollstuhl, der auf eine flippig optimistische Familie mit schönem Unterschichten-Jargon trifft (bei „einzigst“ fallen dem Alten fast die Ohren ab), der er mit seinem Wissen und Ersparten beisteht, bis man zu einer veritablen Familie zusammengewachsen ist, diese gut gefettete, schichtenübergreifende Kontrastnarration mit Hans-Moser-Herznote und „Ziemlich beste Freunde“-Cremefüllung darf kaum auf einen Originalitäts-Bambi hoffen, aber auf Nachfrage wie geschnitten Brot, und das nachvollziehbarerweise, wenn neben der köstlich berlinernden Höfels der große Volksmime Dieter Hallervorden spielt.

So bescherte die Komödie „Mein Freund, das Ekel“ dem ZDF vor zwei Jahren eine Traumquote von fast acht Millionen Zuschauern. Erstaunlich wenig kümmerte sie sich um die Sentimentalität oder Tragik des Alterns, wie das etwa den Film „Ein Mann namens Ove“ prägte. Auch die im Titel anklingende „Ekel Alfred“-Nähe war nicht groß, schließlich laufen moderne Grantler-Komödien stets auf eine wundersame Charaktermetamorphose hinaus. Marco Petry (Buch und Regie) setzte also vor allem auf den sanften Zusammenprall von launiger, gar nicht allzu stinkiger Misanthropie und quirliger Lebensfreude mit frecher Schnauze („mein Chef, det Arschjesicht“). Trotz einer bis ins Kleinste vorhersehbaren Handlung gewann der Film dem einige humorige Szenen ab, was sich freilich fast zur Gänze dem Talent der beiden Hauptdarsteller verdankte.

Es passiert, was bei Erfolgen immer passiert: Auf den Film folgt die Serie, und tatsächlich ist dieselbe runder, flotter und schmackhafter geworden als die Vorlage. In der Regie von Wolfgang Groos (Buch Daniel Scotti-Rosin, Klaus Rohne, Dennis Eick, Viktoria Assenov, Julia Drache) wirkt nicht nur Alwara Höfels Trixie vielschichtiger und waschechter. Auch der kuchenverfressene Studienrat a.D. wird nicht mehr reduziert auf opahafte Renitenz im Muppet-Format, so dass der hier befreit aufspielende, sich den Corona-Frust aus dem Pelz schüttelnde Hallervorden seinem drolligen Pensionär bei aller Rechthaberei – fast schon als Schulfunk geht sein Feldzug gegen den „Deppen-Apostroph“ („Maik’s) und das falsche Dehnungs-h („Huhrensohn“) durch – deutlich mehr Realitätssinn und gebrochene Tiefe verleiht. Sogar eine feine Spur anarchische „Didi“-Komik lässt sich erkennen.

Dabei ist zunächst einmal eine Hürde zu nehmen, denn das satte Happy End des Films – Trixie, von der Haushälterin zur besten Freundin von „Opa Hintz“ mutiert, wohnte mit ihren Kindern Afia (Latisha Kohrs), Sean (Lior Kudrjawizki) und Murat (diesmal gespielt von Julius Gabriel Göze) glücklich in dessen prächtiger Charlottenburger Altbauwohnung und hatte eine Lehrstelle bei Konditor Kippling in Aussicht – muss rückabgewickelt werden, um Fallhöhe zu gewinnen.

So kehrt Hintz‘ Schwester Elfie (Ursela Monn) früher als gedacht und samt Handtaschen-Guru von ihrer Asienreise zurück. Trixie und Familie müssen weichen und ziehen in die leerstehende Butze einer Freundin in der Plattenbausiedlung ihrer Jugend. Bald steht Opa Hintz vor der Tür, der seiner Wohnung verlustig ging und der Altersarmut ins hässliche Gesicht guckt (oder spuckt; es gibt ja noch die satte Pension). Die Wohnungssuche wird zur realistischen Tortur. Taucht ein bezahlbares Angebot auf, wittert Hintz „eine Falle“: „womöglich Organhändler“. Dabei gäben in Berlin bekanntlich Hinz und Kunz eine Niere für einen Platz unter den ersten zehn Bewerbern.

Palim palim, plötzlich Prekariat: Was gesucht anmuten mag, tut der Serie gut, denn als betagter, gewissermaßen enteigneter Bildungsbürger mit Latein-Tick (gilt hier als Behinderung) im Milieu der Unterschicht anzukommen, passt nicht nur zur immer virulenter werdenden sozialen Frage in den Städten, sondern bietet, weil alle voneinander lernen können, mehr Spielfläche als die umgekehrte Variante. Hinzu kommt die Einführung einer weiteren Zentralfigur, mit der unsere Veni-vidi-Witzfigur, gestählt im Charlottenburger E-Scooter-Nahkampf, um zwölf Uhr mittags epische Zweikämpfe ausficht: Hausmeister Nowak, der allein mit dem „Außer Betrieb“-Schild für den Aufzug Ordnung im Raubtiergehege hält. Wer will schon Bierkästen 17 Stockwerke hochschleppen?

Es kann keine bessere Besetzung für Nowak geben als Thorsten Merten, der selbst einen Satz wie „Ich muss noch Flaschen wegbringen“ so sagen kann, dass man sich vor Lachen kringelt. Wenn er dann, weil er nicht nur den naturdummen, auf Nachhilfe durch Hintz angewiesenen Sohn Dustin (Fritz Röhll) besitzt, sondern auch ein gutes Herz, eine seltene Erlaubnis („Du kriegst Bewährung“) mit den Worten „Bin ja kein Urmensch“ begründet, erreicht die Serie ein wortspielerisches Humorniveau, das selbst Ekel Alfred zerknirscht anerkannt hätte. Gut, es wird dann doch wieder warmherzig und süßbutterig, zumal auch Trixies Mutter „Oma Späti“ (Franziska Troegner) noch in der Siedlung haust, aber das Buch bleibt doch gebremst in seinem Glücksversprechen. Das ist ein Gewinn. Kuchen freilich geht immer und überall.

