Die Serie „Die Schläfer“ : Gefangen in einem System, das Individualität verachtet

Unter Einsatz ihres Lebens bricht Marie (Tatiana Pauhofova, rechts) in eine russische Militärbasis ein – in der Hoffnung, ihren verschwundenen Ehemann Viktor zu finden. Bild: HBO Europe

Es muss sich frevlerisch anfühlen, aber auch ein wenig frivol, eine stolze Majestät wie Prag ihrer märchenhaften Schönheit zu entkleiden, ihr all die luxuriösen Gewänder vom Leib zu reißen, die sie sich seit der Samtenen Revolution übergeworfen hat. Jan Vlasák, ein renommierter tschechischer Bühnenbildner – nicht zu verwechseln mit dem namensgleichen grandiosen Schauspieler, der in „Die Schläfer“ eine der Hauptrollen spielt: einen ausgebrannten, zugleich liebevollen und kaltblütigen Staatssicherheitsbeamten, wie ihn sich John le Carré nicht ambivalenter ausgedacht haben könnte –, der für die Szenerie zuständige Vlasák also hat jedenfalls ganze Arbeit geleistet und die Goldene Stadt, die heute wieder fast so glänzt wie zu besten Residenzzeiten, in jene schmutzige, graubraune, obszön aufreizende Nacktheit zurückversetzt, zu der sie sich im Kommunismus erniedrigt fand.

Von der touristenüberschwemmten Altstadt sehen wir nichts. Jede Einstellung zeigt grenzenlose osteuropäische Tristesse, gern bei Nacht aufgenommen: zerbröselnde Fassaden, brutalistische Blickfänge, marode Straßen, ein ganzer Nostalgie-Fuhrpark im Tuckertakt, dazu düstere, ramponierte Wohnungen hinter lichtschluckenden Vorhängen. Auf den zweiten Blick aber ist die Einrichtung in ihrem stilechten Ostalgie-Charme exquisit. Verschlafen wirkt dieses Interieur, mumifiziert geradezu. Derweil regnet es Blätter von den Bäumen: Der Herbst des Jahres 1989 ist da – in all seiner schwermütigen Symbolik.

Samten geht es hier keineswegs zu

Auf der Handlungsebene hingegen geht es, anders als der Titel suggerieren mag, um ein heftiges Erwachen, um die immer chaotischer werdenden Gefechte alter und neuer Machtinstanzen, wobei es nicht nur gilt, das sich abzeichnende Ende des Sozialismus ungeschoren zu überstehen, also alles Belastende loszuwerden, sondern auch bereits, sich in eine einflussreiche Position zu bringen, um im neuen, kapitalistischen Regime an den Fleischtöpfen zu sitzen.

Wendefilme gibt es inzwischen einige, aber für einen streckenweise beinahe klassisch wirkenden Spionage-Thriller, bei dem man kaum mehr mitkommt, welcher Agent nun auf welcher Seite steht, ist das Jahr 1989 eher ungewöhnlich. Wir blicken in der raffinierten, von Ondřej Gabriel (Buch) und Ivan Zachariáš (Regie) für HBO Europe kreierten Miniserie aus der politischen Innenperspektive auf den Fall des Eisernen Vorhangs.

Samten geht es da keineswegs zu. Das Setting ist übersichtlich: Die im (Charta-)Jahr 1977 aus der Tschechoslowakei nach London geflohenen Eheleute Victor (Martin Myšička), ein berühmter Dissident, und Marie (Tatiana Pauhofová), gefeierte Geigerin und Tochter eines bekannten Oppositionellen, geraten zwischen die Fronten, als sie im Sommer 1989 – da besitzen sie längst die britische Staatsbürgerschaft – zur Geburt der Enkelin von Maries Schwester nach Prag reisen. Dass zumindest Victor noch andere Ambitionen hat, wissen wir von Beginn an, schließlich erhält er nicht nur einen verdächtigen Brief von seiner Ex-Geliebten und steht mit einem Mitarbeiter des britischen Innenministeriums in Kontakt, sondern bekommt am Prager Flughafen auch noch Dokumente zugesteckt. Konspirativ in einer Seife versteckt, Agenten-Style.