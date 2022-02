Aktualisiert am

Aufbruch in ein neues Land

Serie über deutsche Einheit : Aufbruch in ein neues Land

Was von schmutzigen Geschäften zwischen Ost und West übrig blieb: Die Serie „ZERV“ schildert ein ganz eigenes Kapitel der deutschen Wiedervereinigung und arbeitet mit absurder Komik ein Stück Geschichte auf.

Die Produzentin Gabriela Sperl ist unter den Kreativen des deutschsprachigen Fernsehens eine Ausnahmefigur. Wenn sie ein Thema packt, lässt sie nicht mehr los. Je größer die Geschichte, desto höher ihr Einsatz. Sie recherchiert mit Akribie, setzt sich für ihre Projekte mit Verve ein und macht zögerlichen Programmgestaltern klar, dass es hier um etwas geht. Das war bei ihrer „NSU-Trilogie“ über den rechten Terror so und bei der „Operation Zucker“ und dem Nachfolgefilm „Operation Zucker ­ – Jagdgesellschaft“ nicht anders. Dort ging es um die organisierte Kriminalität des Menschenhandels und widerwärtigsten Kindesmissbrauch. Zuletzt gelang es Gabriela Sperl mit „Wirecard ­ – Die Milliarden-Lüge“ (Sky) nicht nur, den maßgeblichen Whistleblower vor die Kamera zu bewegen. Sie schilderte den Skandal spannend wie einen Thriller und theatralisch wie ein Stück von Shakespeare.

Auch „ZERV ­ – Zeit der Abrechnung“ ist eine Sperl-Produktion (zusammen mit Wiedemann & Berg und Miriam Klein). Sie handelt von der „ZERV“, der „Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität“ der DDR, die von 1992 bis 2000 bestand. Die Behörde befasste sich mit Wirtschafts- und Regierungskriminalität, unter anderem mit der „KoKo“ (Kommerzielle Koordinierung) und den Geschäften des Devisenbeschaffers der DDR, Alexander Schalck-Golodkowski. Die Beamten stießen, insbesondere wenn es um die Auflösung der NVA-Waffenbestände und die Aktivitäten verschiedener Geheimdienste ging, auf fest verschlossene, durch unbrauchbare Aktenberge verbarrikadierte Türen. Die Kolleginnen und Kollegen der ZERV stammten fast ausnahmslos aus dem Westen. Sie mussten Strukturen erst aufbauen und wa­ren auf die Expertise der Polizeibehörden des gerade nicht mehr real existierenden Sozialismus angewiesen. „Besserwessis“ trafen auf Ost-Mitarbeiter, die sich ständig dem IM-Verdacht ausgesetzt sahen. Sie merkten schnell, so legt es die begleitende Dokumentation nahe, dass sie über Misstrauen hinweg zu ihrer eigenen kleinen Wiedervereinigung finden mussten. Die Geschichte der ZERV ist erzählerisches Gold. Zur simplen Erfolgsstory aber taugt sie nicht. Manches gelang, vieles nicht. Manches wurde bekannt, vieles blieb verborgen. Wesentliche politische Verstrickungen von Ost und West blieben im Dunkeln. Die ZERV war eine Art Feigenblatt oder – ein Himmelfahrtskommando.

Die Waffen, schweres Kriegsgerät, um die es in der sechsteiligen Serie „ZERV ­ – Zeit der Abrechnung“ im Haupterzählungsstrang geht, hätten 1991, als die erste Folge einsetzt, längst zerstört sein sollen. Sie tauchen im Kosovokrieg wieder auf. Dem Leiter der ZERV in Berlin, Hans Thieme (Rainer Bock), ein integrer Typ mit zu­erst geringer Durchsetzungskraft, stößt das schwer auf. Angetreten war man schließlich, um den Sumpf trockenzulegen, wo­raus die Serie mit noch bedingtem Erfolg in den ersten Folgen Situationskomik zu ge­nerieren sucht. Statt „blühender Landschaften“ lauter Wespennester, das ist die Realität dieser Fiktion. Die allerdings, und das macht ihren ganz eigentümlichen Ton aus, im Kleinen die Wiedervereinigung vorsichtig gelingen lässt. Nicht als Übernahme des einen durch den anderen, sondern als Verständnisgewinn durch Annäherung. Durch Zusammenarbeit.