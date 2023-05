Von einer ZDF-Produktion über ein soziales Netzwerk nach dem Vorbild von OnlyFans, einer pornographischen Internetplattform, hatten wir zugegebenermaßen nicht besonders viel erwartet. Kann eine Serie, die den furchtbaren Titel „WatchMe – Sex sells“ trägt, nicht nur unangenehm werden? Ist sie aber nicht. Tatsächlich nähert sich die sechsteilige Serie (Regie: Alison Kuhn, Drehbuch: Jonas Bock, Christian Hödl, Lene Pottgiesser) dem Thema relativ unverkrampft und zeigt Sexszenen, die, wenn sie nicht bewusst darauf angelegt sind, unangenehm zu wirken, sogar spontan rüberkommen.

„WatchMe – Sex sells“ erzählt die Geschichte dreier Figuren, Malaika, Tim und Toni, die im sozialen Netzwerk „Watch­Me“ Geld mit erotischen Fotos und Livestreams verdienen. Malaika (Maddy Forst) präsentiert sich mit der Überzeugung einer „empowerten“ Aktivistin, Tim (Michelangelo Fortuzzi) betreibt einen Pärchenkanal mit seinem deutlich älteren (und deutlich motivierteren) Partner Josh (Simon Mantei), und Toni (Anna Werner Friedmann) handelt zunächst aus purer Geldnot, weil sie die Nachhilfestunden ihres Sohnes nicht bezahlen kann.

Was passiert, wenn man erotische Bilder verkauft?

Die Motive sind also unterschiedlich; die Konflikte und Komplexitäten, die sich durch die Aktivität auf der Plattform ergeben, ebenfalls. Man habe, sagten die Macher der Serie bei der Premiere in Berlin, verschiedene Aspekte aufgreifen wollen: Was passiert mit dem Selbstwert, wenn man pornographische Bilder von sich verkauft? Wie reagiert das Umfeld? Und was macht ein solcher Job mit der Partnerschaft? Für jede der drei Figuren hat die Plattform andere Auswirkungen, kann mal bestärken, mal das Gegenteil tun.

Über allem schweben Fragen, die eine Journalistin Malaika in der ersten Folge im Interview stellt, nämlich, ob es wirklich emanzipatorisch ist, seinen Körper im Internet zu verkaufen, und wie es kommt, dass das, wenn es doch der Gleichberechtigung dient, vor allem Frauen tun, während Männer eher zuschauen. Über solche Fragen lässt sich streiten, und das Für und Wider leuchtet die Serie erzählerisch aus, ohne eine klare Antwort zu finden beziehungsweise geben zu wollen.

Sex erzählen ohne Voyeurismus

Die erzählerische Umsetzung ist gar nicht einfach. Zum einen, weil vieles im digitalen Raum spielt, zum anderen, weil man hier etwas über Pornographie erzählen möchte, ohne pornographisch zu sein. Man habe sich deshalb für ein bestimmtes Farbkonzept entschieden, sagt die Regisseurin bei der Premiere, und darauf geachtet, den Prozess des Filmens und nicht das Ergebnis zu zeigen. Auch eine Intimkoordinatorin sei stets verfügbar gewesen, wenn die Darsteller sich Unterstützung wünschten.

An keiner Stelle ist die Serie voyeuristisch oder bloßstellend, aber sie vermittelt den Eindruck, nur eine bestimmte Schicht abbilden und ansprechen zu wollen. Alle drei Figuren leben in ausnehmend hübschen Wohnungen, selbst die Armut der alleinerziehenden Mutter hat etwas Pittoreskes und verliert dadurch an Härte, dass eine Freundin mit noch viel schickerer Wohnung ihr immer wieder finanzielle Unterstützung und Hilfe zusichert. Es ist verständlich, dass die Serienmacher nicht das Vorurteil der „Schmuddelecke“ bedienen wollen, doch lässt sich das nur umsetzen, indem man bildungsbürgerliche Vorstellungen bedient?

Das bezieht sich nicht nur auf die Ästhetik. Als Malaikas Abozahlen stagnieren, schlägt sie ihrer teuflisch bösen Managerin (Agnes Decker) vor, doch ab und zu mal Judith-Butler-Zitate einzustreuen. Tim, der sein Abitur nachholt, lernt einen weiteren Content-Creator von „WatchMe“ kennen. Der studiert schon, nimmt Tim mit in die Bibliothek und fragt, ob dieser etwa gedacht habe, er sei dumm? Ist, wer nicht studiert, dumm?

Damit soll nicht gesagt werden, dass es auf Plattformen dieser Art nicht die Menschen gibt, von denen die Serie erzählt. Aber wäre es nicht interessant gewesen, sich einer jener hyperfemininen, oft operierten Frauen anzunähern, die es auf OnlyFans eben auch gibt? Eine Frau zu porträtieren, die ihren Aktivismus nicht in Form des richtigen Vokabulars vorträgt, ja vielleicht sogar eine, die gar keine Aktivistin ist? Leicht wäre das sicher nicht geworden ohne Klischees und Männlichkeitsphantasien zu bedienen. Doch vielleicht hätte es sich gelohnt. Abgesehen davon, ist „WatchMe – Sex sells“ durchaus gelungen – eine Serie, die unterhält und die Fragen stellt, die das Thema nun einmal aufwirft. Es sind genug, um daraus eine zweite Staffel zu machen.

