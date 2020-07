Serie „Reef Break“ : Die abgrundtief unschuldige Sonnenblödigkeit

Ein Sommer, wie er früher einmal war, daran erinnert die von den ABC Studios für das eigene Netzwerk und einen französischen Sender produzierte Serie „Reef Break“. Nur weiblicher geht es zu, schließlich steht eine blitzgescheite und draufgängerische Heldin im Zentrum, gespielt von der Australierin Poppy Montgomery, die mit Serien wie „Spurlos verschwunden“ und „Unforgettable“ bekannt wurde und die Idee zu „Reef Break“ hatte. Flirrende Hitze, grandiose Strände, flotte Sprüche – kann das denn ganz schlecht sein? Nun, schlecht ist es durchaus, im erzählerischen Sinne fast schon trotzig schlecht: Stinkreiche Playboys und erzdämliche Erpresser/Entführer/Diebe jonglieren mit Diamanten, Koks und Geld, bis sie ihnen von der milde korrupten Strandkönigin zuverlässig wieder abgejagt werden. Der alte Erzfeind der Heldin (Rob Collins), oft im Hintergrund die Fäden ziehend, hat immer wieder das Nachsehen.

Aber haben wir uns nicht heimlich doch danach gesehnt, noch einmal in die abgrundtief unschuldige Sonnenblödigkeit einer Strand-Action-Fun-Serie abzutauchen, wie in den Achtzigern und Neunzigern? Eine Folge „Reef Break“ schmeckt wie ein ironisch gemixter Cocktail aus „Baywatch“, „Miami Vice“ und Langnese-Eis-Werbung, serviert mit der Coolness einer Jessica Jones oder Jane Rizzoli. Der ganze Ehrgeiz der Serie scheint sich dabei darauf zu beschränken, uns ein Lächeln abzuringen. Allein die Dialoge in der Halbwelt machen wehmütig: „Wer immer Sie geschickt hat, ich zahle Ihnen das Doppelte.“ „Die Diamanten!“ „Woher wissen Sie davon? Sie sind in dem Aktenkoffer.“

Was die Serie aber in erster Linie auszeichnet, sind die frechen Sprüche der ehemals professionell surfenden, ehemals halbprofessionell kleinkriminellen und neuerdings als Handlangerin der Inselpolizei agierenden Heldin, die Cat heißt und von ihrem gutmütigen Ex-Mann und Ex-FBI-Cop Jake (Ray Stevenson) allen Ernstes „Kittycat“ genannt wird. Vor allem der gleich bei Ankunft vernaschte exotische Detective-Schönling Wyatt (Desmond Chiam), fortan „Sexfreund“ und konkurrierender Quasi-Kollege der verdeckt arbeitenden Heldin, bekommt ihre Spitzen ab, schmilzt aber dahin.

Stringenz und Glaubwürdigkeit? Drauf gepfiffen!

Als Krimi kann man die Serie vergessen, als actiongeladene Sitcom erreicht sie allenfalls mittlere Flughöhe, aber die Unbeschwertheit eines ewigen Sommers am Meer fängt sie ganz vortrefflich ein. In diesem samtgrünen Wasser, über das die Protagonisten in Speedbooten jagen, könnte man stundenlang schnorcheln und die Zeit vergessen. Und für das aufgebockte Holzboot unter Palmen, in dem der lockere Jake residiert, AC/DC-Shirts tragend und unentwegt Bierdosen wegzischend, würde man jede Altbauwohnung in Kreuzberg eintauschen (wo es sich sonst ähnlich lebt). Mehr Robinson Crusoe mit Internetanschluss und gut gefülltem Kühlschrank geht nicht.

Die entspannte Atmosphäre hat aber auch damit zu tun, wie lässig die Serienmacher mit der eigenen Agenda umgehen. Auf Stringenz und Glaubwürdigkeit wird gepfiffen. Ständig scheint sich die Serie dabei augenzwinkernd selbst zu kommentieren, wenn etwa eine der Nebenfiguren als „irgendwas zwischen fies und tough“ beschrieben wird oder gleich zum Einstieg „Wake me up when it’s all over“ erklingt. Bis dahin aber lässt es sich zu wandposterkitschigen Sonnenuntergängen und idiotischen Gaunereien wunderbar von fernen Idyllen träumen. Der wahre Strand nämlich liegt nie unter dem Pflaster, sondern immer unter Palmen.

Reef Break läuft von heute an immer am Dienstag, um 21.15 Uhr, auf Sat.1.