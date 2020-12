Serie „Weihnachten zu Hause“ : Mal wieder so richtig den Fernseher anschreien

Netflix ist auch in diesem Jahr wieder überflutet von Weihnachtsfilmen. Darf es ein fiktives Königreich mit vertauschter Prinzessin sein, eine adventliche Romanze in der Karibik oder eine Begegnung mit dem Weihnachtsmann in Alaska? So unterschiedlich die Schauplätze auch sein mögen, eines ist den Filmen gemein: Sie sind zuckrige Liebesgeschichten mit erwartbarem Handlungsverlauf und lustvoll ausgewalztem Happy End. Man kann das trotzdem mit Vergnügen anschauen, aber man kann auch freudig ein ganzes Pfund Plätzchen essen und sich danach fragen, woher die leichte Übelkeit kommt.

Da bildet die norwegische Serie „Weihnachten zu Hause“ eine rühmliche Ausnahme. In der ersten Staffel ging es um die Krankenschwester Johanne (Ida Elise Broch), die im Dezember ziemlich dringend einen Freund sucht, weil sie es so satt hat, immer als einzige alleine zum Fest bei der Familie aufzukreuzen. Man kann behaupten, dass die Suche nach einem Mann ereignisreich verläuft – aber nicht ganz so erfolgreich, wie sie sich das vorgestellt hat. Die zweite Staffel, die nun auf Netflix erschienen ist, rückt einige Dinge wieder gerade: Die etwas triste Prämisse, dass Johanne unbedingt eine Beziehung möchte, wird relativiert, indem sie am eigenen Leib erfährt, dass keine Beziehung immer noch besser ist als eine voller Genervtheit und Streit. Außerdem zerfallen auch um sie herum noch ein paar Beziehung oder zeigen zumindest Risse.

Andere Dinge bringen die sechs Episoden dieser Staffel hingegen ins Wanken. Zum Beispiel die Überzeugung, keine Szene könnte je so peinlich sein, dass man die Decke über den Kopf ziehen und „Jingle Bells“ singen möchte, bis es vorbei ist. In dieser Serie greift grundsätzlich Murphy’s Law: Wenn man sich schon so besäuft, dass man nachts an einer dunklen Straßenecke pinkeln muss, kommen hier garantiert die Personen vorbei, von denen man am wenigsten ertappt werden möchte, und reagieren mit nüchterner Kälte. Regisseur Per-Olav Sørensen kennt kein Erbarmen mit seinem Publikum; es ist manchmal kaum zu ertragen, wenn die Handlung wieder auf einen solchen Moment zusteuert. „Willkommen zu Hause“ bietet sehr viele Gelegenheiten, den Fernseher anzuschreien. Manchmal schreit der Fernseher auch zurück.

Aber bei diesen ganzen traurigen Liebesgeschichten und peinlichen Momenten ist die Serie auch überaus witzig und herzenswarm. Johanne ist zwar nach ihrem eigenen Empfinden als Single die Außenseiterin in ihrer Familie, aber für ihre Freunde ist sie das Lagerfeuer, an dem sie sich versammeln und wärmen können. Die Figuren heben sich generell sehr von denen anderer Weihnachtsfilme ab: Hier werden nicht die immer gleichen Rollen per Kartoffeldruck reproduziert. Sie reden normal, benehmen sich manchmal nachvollziehbar und manchmal irritierend aus irgendwelchen Gründen, die nicht unbedingt aufgeklärt werden. Mehr wie richtige Menschen eben. Und dass immer Schnee liegt in der norwegischen Kleinstadt, durch die Johanne mit einem Tretschlitten fährt – zugegeben, das trägt zum Charme der Serie auch stark bei.

Die zweite Staffel von “Weihnachten zu Hause“ ist auf Netflix abrufbar.