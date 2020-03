4 Hochzeiten, 1 Todesfall : Drum prüfe, wer sich nicht ewig bindet

Unvergessliche Szenen aus „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“? Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, vermutlich mit dem four-letter word, das der verschlafene Protagonist, ein Mann aus dem vorgeblich stilvollen England, beim Blinzeln auf die Uhr ausstößt. Er eilt zu seiner Mitbewohnerin und weckt sie (sie flucht ebenfalls: „fuck“), bekommt den Hosenträger nicht befestigt (er wieder: „fuck“), kann sein Auto nicht starten („fuck“), lenkt ihr Auto rückwärts über die Autobahn („fuck“), und am Parkplatz vor der Hochzeit, zu der sie geladen sind, fällt das unfeine Wörtchen vor Hektik erst recht: „Fuckityfuck“.

Fest steht: Charmebolzen Hugh Grant wurde mit dem 1994 veröffentlichten Film zum Star. Auch für den feindrechselnden Drehbuchautor Richard Curtis war es der Auftakt einer steilen Karriere; er hat nach „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ die Bücher für „Notting Hill“, die Bridget-Jones-Reihe oder zuletzt Danny Boyles federleichten Musikfilm „Yesterday“ geschrieben.

Verbeugungen vor dem Original

Umso nervöser macht Fans die Vorstellung, zweieinhalb Jahrzehnte und einen Brexit später ein Remake in Serienform vor die Nase gesetzt zu bekommen. Und das auch noch von Amerikanern. Die von Mindy Kaling und Matt Warburton entwickelte Hulu-Produktion heißt ebenfalls „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Sie beginnt natürlich mit einer hektischen Aufwachszene voller „Fucks“, und es wird noch weitere Verbeugungen vor dem Original geben wie eine ergreifende Trauerfeier oder ein Liebesgeständnis im strömenden Regen.

Wir können aber Entwarnung eben: Es ist kein Fall fürs Fremdschämen. Die Serie kann zwar keinen Hugh Grant vorweisen, auf einen humoristischen Joker wie Rowan „Mr. Bean“ Atkinson, der den Priester mimte, hofft man vergebens, und die einzige Person aus dem Film, die man in einem Remake nicht unbedingt gebraucht hätte, taucht prompt in einer winzigen Winkrolle auf: Andie MacDowell spielt eine Mutter aus Texas, die dem Londoner Designshop ihrer Tochter den Geldhahn zudreht.

Doch die Produktion macht das einzig Richtige: Sie schwimmt sich von der legendären Vorlage frei, und das so weit raus aufs Meer, dass nach der Premiere im englisch-sprachigen Raum die berechtigte Frage gestellt worden ist, ob das überhaupt ein Remake darstellt: „Is it a remake?“ schrieb der „Guardian“, „I hadn’t noticed“.

„Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, die Serie, kann auf diesem Weg zu lockerflockigem Beste-Freundinnen-Fernsehen werden, bunt wie eine Crackerpackung, schmissig im Soundtrack, und hin und wieder – es gibt eine groteske Szene, in der besagte Designershop-Tochter mit der Mutter telefoniert und fast an ihrem Reiskeks erstickt – kann man sogar herzlich lachen. Diese Serie ist genau das Richtige für Vox und TV Now, den Streamingdienst von RTL.

Im Mittelpunkt der Story: die nächteweise mit einem Politiker in New York liierte Redenschreiberin Maya (Nathalie Emmanuel). Sie verliebt sich in London in einen Banker namens Kash (Nikesh Patel), der eigentlich Schauspieler werden wollte. Sie stellt fest, dass ausgerechnet Kash mit ihrer schillernden Studienfreundin Ainslee (Rebecca Rittenhouse) vor den Altar treten wird. Und sie dient als Trauzeugin, als Kash vor versammelter Hochzeitsgemeinde einen Rückzieher macht.

Trotzdem dauert es noch, bis Maja und er, wie wir annehmen wollen, zusammenfinden: Der Hochzeitsunwillige zieht sich erst mal in die schlichte Wohnung von Vater Haroon (Harish Patel) zurück, der die Verheiratung seines Sohnes nun dem Dating-Service seines Vertrauens anvertraut, sprich: dem Imam seiner Moschee. Maya wiederum zieht zwar nach London, lässt aber, jetzt für einen ultrakonservativen Abgeordneten arbeitend (für den Restbestand Britishness zuständig: Alex Jennings aus „The Crown“), erst mal den seit Unizeiten in sie verknallten Duffy (John Paul Reynolds) an sich heran – einen öden Lehrer, der sich für einen knuffigen Romancier mit Harry-Potter-Look hält und Liebesgeständnisse im Regen absondert, wohl weil es man seit weiland Hugh Grant eben so macht.

Und drum herum schwirren: die hysterische, um ihren Ruf als beste Freundin Ainslees besorgte Gemma (Zoe Boyle), die überraschend an Kontur gewinnt; Kashs Kumpel Craig (Brandon Mychal Smith), der seiner anstrengenden Partnerin Sara (Sophia La Porta) noch von einem Kind beichten muss. Oder auch Basheer (Guz Khan), ein treuer Schulfreund von Kash, der bei den Dates, die der Imam mit der pfiffigen Fatima (Rakhee Thakrar) organisiert, die Anstandsdame zu spielen hat. Irgendwie muss man ja auf vier Hochzeiten kommen. Sie werden über zehn Folgen verstreut. Das ist sehr lang, zumal man danach ja auch noch das Original sehen will. Aber: nett.

Die Serie Vier Hochzeiten und ein Todesfall läuft auf TV Now und vom 18. März, 20.15 Uhr, an bei Vox.