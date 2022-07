Doku zu Attentat von München : Er lockte die jungen Leute in den McDonald's, dann schoss er

Am 22. Juli 2016 tötete der achtzehnjährige David Ali Sonboly in der Nähe des Münchner Olympia-Einkaufszentrums am späten Nachmittag mit gezielten Schüssen neun Menschen. Fast alle der Opfer waren Jugendliche mit Migrationshintergrund, manche erst vierzehn Jahre alt, ermordet mit Kopfschüssen.

Obwohl er am Tag zuvor über Facebook Bekannten freie Burger im McDonald’s am OEZ als Lockmittel versprochen hatte, erschoss er keinen von ihnen, sondern ausschließlich fremde Personen. Zufallsopfer, die seinem Feindschema entsprachen. Andere Fliehende ließ er unbehelligt passieren. Die Tatwaffe war eine Glock. Wie sich herausstellte, ein Modell, das Anders Breivik auf den Tag genau fünf Jahre zuvor, am 22. Juli 2011, benutzte, als er bei seinen Bombenanschlägen in Oslo und seinen Menschenjagden auf der Ferieninsel Utoya 77 Menschen, ebenfalls zumeist Jugendliche, ermordete.

David Ali Sonboly hinterließ „Manifeste“

Wie Breivik hinterließ auch David Ali Sonboly rechtsterroristische Manifeste. Litaneien, in denen er seinem Hass auf muslimische Mitschüler, die ihn in der Schule am Hasenbergl, einem sozial schwachen Viertel in München, wohl mobbten, und Mordphantasien freien Lauf lässt. Seine Tat, weiß man später, hatte der Achtzehnjährige lange geplant. In Chatgruppen auf der Spieleplattform Steam hatte er sich über lange Zeit mit Gleichgesinnten vernetzt und radikalisiert, nahm teil an dem Verehrungskult um die „Columbine“-Täter und andere Schulmassaker, teilte rechtsradikale Inhalte. Manche meinen, dass er in „Ego Shooter“-Spielen sein Massaker geübt habe. Es lässt sich schließen, dass er sich für erwählt hielt, da er am 20. April geboren worden war – dem Geburtstag Adolf Hitlers.

Am Abend des 22. Juli 2016 kommt in München das öffentliche Leben zum Stillstand. Die Sicherheitsbehörden haben die nicht lange zurückliegenden Attentate von Paris und Nizza, bei denen die Täter im Namen der Terrorgruppe IS handelten, im Sinn. Der Nahverkehr wird angehalten, da der Täter zunächst flüchtig ist und mehr als 70 weitere Tatorte von aufgeschreckten Bürgern gemeldet werden – alles Falschmeldungen. Panik wird erzeugt, vor allem über Twitter-Videos und -Meldungen, und – falsche – Einschätzungen der Lage durch einen Reporter des größten deutschen Boulevardblatts. Der IS-Terrorismus, so scheint es in den Abendstunden zunächst, ist in München angekommen.

Währenddessen filmt ein Mann aus einem Hochhaus David Ali Sonboly, der auf dem OEZ-Parkdeck herumläuft. Im Wortwechsel gibt der Täter an, Deutscher zu sein. Was stimmt. Seine Eltern sind iranischer Herkunft. Alle möglichen selbstgedrehten Videos, Fotos, Textnachrichten gehen im Netz viral. Am späteren Abend finden Einsatzkräfte dann den toten David Ali Sonboly in der Nähe des OEZ. Er hat sich selbst erschossen. In einer Pressekonferenz gegen zwei Uhr nachts erläutern der Pressesprecher der Polizei und der Polizeipräsident die bis dahin bekannte Faktenlage. Es war ein Einzeltäter. Wirklich? Das erste Abschlussgutachten, das 2017 veröffentlicht wird, stuft die Tat Sonbolys als Amoklauf eines langjährig Gemobbten ein. Einen politischen Hintergrund gebe es nicht. Eine krasse Fehleinschätzung, die besonders auf Betreiben der Angehörigenanwältin Claudia Neher, aber erst nach den Ereignissen von Hanau und Halle geändert wird. Ein neues Gutachten hebt den rechtsterroristischen Hintergrund der Tat ausdrücklich hervor.