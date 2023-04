TV-Serie „Wolf Pack“ : Bisse, Küsse, Buffy

Das wahre Pubertier hat schmutzige Klauen, zotteliges Fell und mörderischen Hunger. An ihm zerrt die gesamte Evolution, mit jedem Pickel kämpft der Naturzustand gegen den Zivilisationsprozess. Es verwundert, dass nicht viel mehr Werwolffilme gedreht werden, schließlich bringt kein anderer Mythos die Nöte von Teenagern in der Adoleszenz so treffend auf den Punkt: die bedrohliche, aber auch faszinierende Verwandlung des eigenen Körpers, die neuen Gelüste, die Ängste, den Verlust der kindlichen Geborgenheit. Im Serienuniversum sind Werwölfe häufig nur als Begleiter von Vampiren anzutreffen, in „True Blood“ fletschten sie ebenso die Fangzähne wie in „Vampire Diaries“, „Being Human“ oder in den „Twilight“-Filmen.

Einige, nun ja, reinrassige Werwolfserien wie das kanadische Mysterydrama „Bitten“ gibt es aber durchaus. Am bekanntesten dürfte wohl die „Teen Wolf“-Saga von Jeff Davis sein, die locker auf dem gleichnamigen Film mit Michael J. Fox aus dem Jahr 1985 aufruht. Zwischen 2011 und 2017 brachte es die Serie (MTV) über den blassen Jugendlichen Scott, der sich nach einem Werwolfsbiss mit seiner neuen Natur anfreunden muss, ohne gleich die ganze Highschool aufzufressen, auf stolze hundert Episoden. Wie jede gute Teenagerserie handelt „Teen Wolf“ neben all der Action im Unterholz von der ersten, natürlich tragischen Liebe (Scott verliebt sich in Allison, die einer Werwolfsjäger-Dynastie entstammt), von Norm und Abweichung (Umarmung des Andersseins) und vom Zurechtfinden in einer bis dahin ungekannten Welt mit eigenen Regeln und Hierarchien (also dem Erwachsenwerden).

Dass Letzteres mit überbordend kindlicher Phantasie ausgemalt wurde, hatte Witz. Der Zauber des Anfangs aber war schnell verspielt, denn bald verlor sich die Erzählung in zusammengeklaubten mythologischen Versatzstücken und mutierte zum Superkräfte-Überbietungswettbewerb. Gut aber war, dass „Teen Wolf“ den Fokus zugleich auf das Zusammenleben der Gesellschaft mit einer wenn auch übernatürlichen Minderheit legte, also auf die Mühen der Integration, Emanzipation und Toleranz. Paramount+ nimmt ab heute als reines Fan-Schmankerl einen Film ins Programm auf, der einen deutlich älter gewordenen Alphawolf Scott (Tyler Posey) erneut mit seiner wiederauferstandenen Lebensliebe Al­lison (Crystal Reed) zusammenbringt.

Die Kraft der körperlichen Verwandlung

Wichtiger für den Streamingdienst Paramount+ ist das ebenfalls von den MTV Entertainment Studios produzierte Projekt „Wolf Pack“. Dass die groß beworbene Serie vorab als Spin-off von „Teen Wolf“ bezeichnet wurde, hat gute Gründe: Die Handlung ist einigermaßen ähnlich, spielt in derselben Gegend (Kalifornien), und erneut steht Jeff Davis als kreativer Kopf dahinter. Allerdings handelt es sich um eine eigenständige Population an Wolfswandlern; es gibt keine Figur, die die beiden Universen verbindet. Auch ist der Fokus leicht verschoben. Statt des Leitwolfs stehen jetzt das Rudel und seine internen Beziehungen im Vordergrund.