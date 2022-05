Sky-Serie „Tschugger“ : Für ihn ist alles ein Hollywoodfilm

Zwei gefühlte Ewigkeiten nach Beginn des Regionalkrimibooms kann niemand ernsthaft behaupten, dass die Provinz für Polizisten sterbenslangweilig wäre. Nur im Wallis ganz im Süden der Schweiz scheint wirklich nichts zu passieren. Johannes „Bax“ Schmidhalter (David Constantin) fasste dort vor vielen Jahren einmal den Hanfbauer Rappaz, der sicherlich auch wegen seiner Frisur zu einer satten Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Doch das ist lang her. Der aufgewirbelte Staub legte sich nach der Schlagzeile „Dieser Cop ist top“ augenblicklich wieder über die Bürogarnitur.

Für einen Vollblutermittler wie Schmidhalter ist das nicht leicht. Er kann nur am Steuer seines zugemüllten Sportwagens den „Beverly-Hills-Cop- Modus“ einschalten, und so wirft er sich wild in die Kurve, als er zwischen Kinderverkehrsschule, verschwundenen Kühen und Kollegenpartys einen neuen großen Fall wittert. Zwei Kiffer, der dauerbedröhnte Kranfahrer Juni (Ar­sène Junior Page) und seine Begleitung Valmira (Annalena Miano), wollen eine große Menge Hanf über die Grenze beim Simplonpass schmuggeln. Sie suchen im Darknet einen Drohnenpiloten, der ihnen hilft.

Das ist die Ausgangslage der verschneit wie „Fargo“, im nächsten Moment aber schon wieder sonnig wie „Mord mit Aussicht“ beginnenden Parodie „Tschugger“: Ein tollpatschiger Polizist mit Selleck-Schnuppes schickt einen lispelnden Praktikanten (Cedric Schild), der Drohnen besser als die Kaffeemaschine bedienen kann, zu Amateur-Gaunern, die eine Karriere als Gangster-Rapper einschlagen wollen, und das Ergebnis – „Alle unter zwölf schließen jetzt mal die Augen“ – ist ein Blutbad, das einen amtlichen Bösewicht mit Jeep und Schrotflinte (Stefan Perceval) auf den Plan ruft und die Frage aufwirft, ob der stinkreiche Unternehmer Rinaldo Fricker (Olivier Imboden) nicht auch aus einem Laster voll Tomatensugo Kapital schlagen könnte.

Den schwarzen Humor haben auch die Laienschaupieler drauf

Sehenswert wird diese Story, die nach einem umgangssprachlichen, einst aus dem Jiddischen in die Gaunersprache gewanderten Ausdruck für Polizisten benannt ist, dabei nicht nur durch die große Prise schwarzen Humors oder die überzeichneten Figuren, die überwiegend von Laiendarstellern gespielt werden. Auch über die vielen Retro-Elemente nimmt die Serie Gestalt an: Die Ausstattung verheiratet die Tiktok-Welt mit dem goldenen Zeitalter der Musikkassetten und Fiat Pandas, die Tonspur die wummernde Moderne mit einem Soundtrack, der zuweilen direkt aus einem amerikanischen Cop-Streifen der Achtziger entsprungen sein könnte, Rückblenden kommen im Nostalgielook als Dias daher. Für einen wie Bax ist eben alles ein Hollywoodfilm, und zwar einer von damals. Wenn es gut läuft: mit knallharter Action und Feuerball zum handschellenklickenden Finale.

Ausgedacht haben sich den Spaß der Drehbuchautor Mats Frey, der zuletzt an der zweiten und dritten Staffel von „How to sell drugs online (fast)“ mitwirkte, sowie vor allem David Constantin, ein Werbefilmer, der einst als Hobby „Trash-Filmli“ drehte und 2012 mit der kultigen Web-Comedy „Tschutter“, die von Fußballern aus dem Wallis erzählte, Bekanntheit erlangte. Er spielt in „Tschugger“ die Hauptrolle – den liebenswürdigen, noch immer in seine Ex-Freundin Gerda (Clelia Fux) und vielleicht auch die Bundespolizistin Annette (Anna Rossinelli) verliebten Ermittler Bax. Gemütsmäßig ist er dem Kollegen Jake Peralta ähnlich, der von Andy Samberg gemimten Hauptfigur des Polizeiklamauks „Brooklyn99“. Jeder Blick sitzt, jeder Satz sowieso.

Auch akustisch hat er einiges drauf – als Erzähler, der wie (fast) alle Figuren in „Tschugger“ den selbst für Eidgenossen schwer verständlichen Walliser Dialekt spricht. Wer vor der Originalfassung mit Untertitel zurückschreckt (man sollte es zumindest versuchen), kann auf Sky, das den Fünfteiler zusammen mit dem SRF produziert hat, auf eine von den Schauspielern eingesprochene Synchronfassung im Schweizer Hochdeutsch zurückgreifen.

Staffel zwei ist bereits bestellt. Bis dahin werden wir den aufdringlichen Ohrwurm der rappenden Gangsterbraut Valmira (Annalena Miano) aus dem Ohr zu ziehen versuchen: „Sitz im Panda, Dollarscheine, mache Money – morgen Gucci, Prada, Roli, Rarararri . . .“ Im zugehörigen Musikvideo, einem Film in VHS-Homevideo-Ästhetik, den der Marketingexperte Constantin in voller Länge bei Youtube einstellen ließ, tanzt neben allerlei Jungvolk auch ein Großmütterchen am Pool.

Mehr zum Thema 1/

Tschugger ist bei Sky abrufbar und wird ab dem 13. Juni immer montags um 20.15 Uhr bei Sky-Krimi ausgestrahlt.