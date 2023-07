Die Welt, in der sich Geralt, der Hexer, bewegt, ist düster, komplex und voller moralischer Grautöne. Liebe und Hass, Zweifel und Tragik – in der Pentalogie, die der polnische Autor Andrzej Sapkowski in den Neunzigerjahren erschaffen hat, gibt es davon eine Fülle. Die Geschichten des Hexers Geralt von Riva, des großen Monsterschlächters, tauchen tief in die slawische Sagenwelt ein und sind voller kluger, satirischer Momente. Die darauf fußende, seit 2007 erschienene „The Witcher“-Videospielreihe des polnischen Studios CD Project Red nahm die Motive auf und gewann eine große Fangemeinde. An den Erfolg des Spiels versuchte Netflix anzuknüpfen: 2019 startete die Serienverfilmung der Bücher mit Henry Cavill als weißhaarigem Hexer in der Hauptrolle.

Das erzählerische Szenario ist bereitet, die Besetzung prominent, und an der Ausstattung wird nicht gespart – beste Voraussetzungen für eine Hexer-Saga, wie sich ein Streamingportal das wünscht, möchte man meinen. Doch dass Henry Cavill, der bekanntermaßen selbst ein großer Fan von „The Witcher“ ist und alles daran setzte, die Rolle zu bekommen, im vergangenen Jahr bekannt gab, für ihn sei nach der dritten Staffel Schluss, machte misstrauisch.

Gerüchten zufolge haderte Cavill mit der Aufbereitung der Geschichte, wie sie die Chefproduzentin Lauren Schmidt Hissrich und ihre Autoren verantworten. Sie gehen so freihändig mit der Buchvorlage um, dass man sich fragt, was sie von Sapkowskis Saga eigentlich halten. Staffel drei von „The Witcher“, von der die letzten drei Folgen seit dem vergangenem Donnerstag bei Netflix verfügbar sind, startete also unter besonderen Vorzeichen. Und es bestätigt sich: Henry Cavill hat seinen Abgang zur rechten Zeit gewählt.

Zu viele verworrene Nebenstränge

Zeitlich setzen die neuen Folgen kurz nach den Geschehnissen der zweiten Serienstaffel ein. Der Hexer Geralt und die Zauberin Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) reisen mit ihrer Ziehtochter Cirilla (Freya Allan), einer Prinzessin mit magischen Kräften, durch die Nördlichen Königreiche, um Ciris Ausbildung zu vollenden. Dabei werden sie von allerlei Feinden verfolgt.

Wie in Staffel eins und zwei kennt die Handlung zahlreiche Nebenstränge. Das Kaiserreich Nilfgaard plant eine Invasion in die Nördlichen Königreiche, in Redanien wird ein Komplott nach dem anderen geschmiedet, Magier und Zauberer haben ihre ganz eigenen Pläne, und die Scoia’teal (Elfen und Zwerge) greifen in ihrem Kampf gegen Diskriminierung und auf der Suche nach einem Zuhause zu immer radikaleren Mitteln.

Klingt das nach zu viel des Guten? Es ist in „Game of Thrones“-Manier viel; zu viel, als dass es „The Witcher“ dann auch noch gelänge, sich intensiv mit den einzelnen Figuren zu beschäftigen. Zwischen Verfolgungs- und Actionszenen wirken Momente, in denen Geralt, Yennefer und Ciri als glückliche Patchworkfamilie erscheinen, wie der Versuch, eingefleischte Fans der Bücher zu besänftigen. Die nun dargestellte enge Vater-Tochter-Beziehung zwischen Geralt und Ciri soll wohl Versäumnisse der früheren Staffeln wettmachen. Das wirkt allerdings wie eine Pflichtübung.

Gelungene Schwertkampfszenen

In aller Breite hingegen inszeniert Lauren Schmidt Hissrich die Actionszenen, der Schwertkampf ist geradezu anmutig choreographiert. Besonders spannend ist der Kampf zwischen Geralt und Vilgefortz (Mahesh Jadu), bei dem der Hexer an einen mehr als ebenbürtigen Gegner gerät. Nach einer Episode, die sich mit ihrem Detektivserien-Charakter nicht so recht in die restlichen Folgen einordnen mag, aber doch erstaunlich unterhaltsam ist, entlädt sich die vor sich hin gärende Mischung aus Korruption, Verrat und Täuschung mit einem großen Knall. Geralt, Yennefer und Ciri werden voneinander getrennt.

Lauren Schmidt Hissrich schafft es bei all dem leider nicht einmal, den Zuschauern ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie viele Tage oder Monate in der Welt des Hexers inzwischen vergangen sind. Wenn es wirklich dramatisch wird – besonders für die Hauptcharaktere –, wirkt die Inszenierung flach. Nebenfiguren sonder Zahl tauchen auf, ohne dass man wüsste, warum, es sei denn, man findet Gefallen an einem immer opulenteren Wimmelbild.

Die klamaukigen Einwürfe auch in ernsten Situationen des unverbesserlichen Barden Rittersporn (Joey Batey) zünden nicht immer. Der ursprüngliche, unterhaltsam sarkastische Tonfall der Serie geht weitgehend verloren. Und die eigentlich starke Yennefer verliert ihre Kraft und kriecht bei Geralt demütig zu Kreuze. Der starken Besetzung der Serie mit Henry Cavill, Anya Chalotra und Freya Allen hätte man klügere Drehbücher gewünscht.

In der angekündigten vierten Staffel übernimmt Liam Hemsworth das Schwert des Hexers. Es könne bis zu sieben Staffeln von „The Witcher“ geben, heißt es. Man könnte aber, wie beim „Highlander“, sagen: Es kann nur einen geben. Ohne Henry Cavill und ohne eine stärkere Anbindung an Sapkowskis Hexer ist die Party vorbei.

The Witcher ist auf Netflix verfügbar.