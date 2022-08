Serie „The Tourist“ im ZDF : Statt Blumen bringt er die Pumpgun mit

Der Mann ohne Gedächtnis ist ein Genre für sich. In der sechsteiligen Serie „The Tourist“ ist es ein Autofahrer, der sich nach einem Unfall an nichts mehr erinnern kann. Eben noch war der Ire in der sonnenlichtdurchfluteten, für Kameradrohnen wie geschaffenen Panoramalandschaft Australiens unterwegs, und man dachte, dass er sich im Sommer 2022 bestimmt ärgern würde: Weshalb nach Down Under reisen, wenn man jetzt auch in Mitteleuropa durch staubtrockene Wüstenlandschaften brettern kann? Nun liegt er im Krankenhaus von Cooper Springs, und die etwas aufgeregte, auf derlei Situationen schlecht vorbereitete Dorfpolizistin Helen Chambers (Danielle Macdonald aus „Patti Cake$“) stellt ihm knifflige Fragen wie die nach seinem Namen.

Seinen Namen hat er auch vergessen

Den wüsste er auch gern. Weshalb der namenlose Prachtkerl (Jamie Dornan aus „Tod in Belfast“ und „Fifty Shades of Grey“) – glücklicherweise nicht allzu stark an den Rollstuhl gefesselt – das Krankenhaus bei erster Gelegenheit ohne Abmeldung bei der Polizei verlässt und eine Bar in Burnt Ridge aufsucht: Auf einem Zettel, den Chambers in seiner Hosentasche entdeckte, ist der Zeitpunkt einer Verabredung notiert. Mal schauen, wer kommt.

Ein explosives Stelldichein später weiß unser Mann zumindest, dass sein Leben in Gefahr ist, mit der Kellnerin Luci Miller (Shalom Brune-Franklin) hat er eine Gefährtin, die ihm bei der weiteren Suche und vielleicht auch gefühlsmäßig zu helfen verspricht. Einen Anruf aus der Unterwelt erhielt er ebenfalls. Damit lässt sich arbeiten – falls das Duo den lebendig begrabenen Anrufer rechtzeitig findet.

Also Tempo: Im Drehbuch von Harry und Jack Williams („The Missing“, „Rellik“) gibt es zwar Ruhephasen, die von kopulierenden Schildkröten auf der einzigen Straße durchs Outback, schach­spie­len­den Arbeitsverweigerern oder einem durch die Kulissen schmirgelnden Sandsturm erzwungen werden. Doch die Verfolgungsjagd, mit der „The Tourist“ einsetzt – Truck gegen Kleinwagen – ist ein Versprechen, das der Achtteiler bis zuletzt einlöst: Es darf niemals langweilig werden – auch nicht in den Dialogen.

Stilistisch orientiert sich die von den Regisseuren Daniel Nettheim und Chris Sweeney eingerichtete BBC-Produktion an skurrilen Serien wie „Fargo“ – die betontermaßen (noch) nicht dem Schönheitsideal von Hollywood entsprechende Polizistin Helene Chambers könnte glatt eine australische Verwandte der amerikanischen Ermittlungsfachkraft Molly Solverson (Allison Tolman) aus Staffel eins sein.

Sie erweist sich als die Geheimwaffe der Serie. Denn auch die liebenswürdig gezeichnete und von Danielle Macdonald noch großartiger gespielte Chambers begibt sich in „The Tourist“ auf ihren eigenen Selbstfindungstrip. Während unser Mann ohne Gedächtnis nach seinem Namen fahndet und auf eine Geschichte stößt, die er am liebsten nicht entdeckt hätte, macht Polizistin Chambers einen dramatisch beschleunigten Erkenntnisprozess durch. Sie ist mit dem dauerbeleidigten Ethan verlobt (Greg Larsen), der ihr ständig vorhält, wie wenig sie körperlich und beruflich zu melden habe, und sie zu Weight-Watching-Kursen schickt.

Außerdem gehören zum Serienpersonal: ein Bösewicht mit Vollbart, der keine Nachhilfe in „Body Positivity“ benötigt, mit pastoraler Grandezza auftritt und seinen Blumenstrauß bald gegen eine Pumpgun eintauscht (mit großer Bühnenpräsenz gespielt von Ólafur Darri Ólafsson, den man als Kommissar in „Trapped“ und psychisch kranken Regierungschef in „The Minister“ kennt); ein drahtiger Millionär, der dringend auf das bewusstseinserweiternde Zeug in seiner Thermoskanne verzichten sollte (Alex Dimitriades), sowie Detective Inspector Lachlan Rogers (Damon Herriman), der legendärste aller Ermittler aus der nächst­größeren Stadt, der nicht gemeinsam mit, sondern parallel zu Chambers dem Namenlosen hinterhereilt.

Rogers wirkt zunächst kauzig, wenn er seine Arbeit immer wieder für banalste Telefonate mit seiner Frau unterbricht. Erst später bemerkt man – früher als Sergeant Rodney Lammon (Kamil Ellis), der Rogers im Outback empfängt und einige Karrieretipps abzustauben erhofft – den traurigen Hintergrund seiner vermeintlichen Nachlässigkeit. Doch was macht man nun, wenn man in einem Leben vieles, das schon geschehen ist, plötzlich als falsch erkennt? Das ist so eine dieser Fragen, auf denen Rogers, Chambers und zunehmend auch der Mann ohne Gedächtnis herumkauen, während der kurzweilige, oft hinreißend humorvolle Thriller „The Tourist“ von einer unvorhersehbaren Wendung zur nächsten schwingt.

