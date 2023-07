Bemüht sich ein alter Haudegen des Actionkinos, seine vier bildhübschen Frauen – drei sind seine Töchter – zu bändigen: Das ist die Prämisse der Serie „The Family Stallone“, mit der sich Sylvester Stallone nun nach seinem TV-Debüt in der Serie „Tulsa King“ ins Reality-Fernsehen wagt. Das Ganze ist in erster Linie ein Augenschmaus: Die Stallones tummeln sich zu hipper Musik und appetitlichen Häppchen in cremefarbenen Villen und Apartments in Los Angeles und Palm Beach; Stallones Töchter Sophia, 26, Sistine, 24, und Scarlet, 21, sind bezaubernde Schönheiten, und Jennifer Flavin schnurrt ihren Sylvester immer wieder wie frisch verliebt an.

Ein bisschen seltsam ist das schon, hatte doch Flavin erst im vergangenen August nach 25 Jahren die Scheidung eingereicht, angeblich wegen der Verschwendung des gemeinsamen ehelichen Vermögens; Stallone ließ sich Medienberichten zufolge mehrere Tattoos von seiner Frau mit Tierbildern übermalen. Aber dann folgte offenbar die Versöhnung; die Serie zumindest verkauft uns eine perfekte Beziehung ohne jede Erschütterung. Vielleicht ist eine lukrative Realityshow, in der sich die Stallones schillernd selbst in Szene setzen, haltbarer Kitt für eine Ehekrise. Zu sehen sind sie jedenfalls als glückliche Familie, in der man sich furchtbar liebhat. Von Stallones älteren Söhnen aus seiner ersten Ehe mit Sasha Czack – dem 2012 mit nur 36 Jahren an einer Herzerkrankung verstorbenen Sage und Seargeoh, der 1982 im Alter von drei Jahren mit Autismus diagnostiziert wurde – ist hier nicht die Rede.

Dafür rücken Hunde und Minipferde ebenso ins Bild wie alte Freunde beim gelegentlichen Kaffeeklatsch, darunter Al Pacino und Dolph Lundgren, außerdem Onkel Frank, der jüngere Bruder Stallones und Musiker, dem das Drehbuch anscheinend eine wichtigere Rolle im Familiengefüge verlieh. Seine Nichten jedenfalls bekennen bei einem Besuch in einer mit Devotionalien der Filme seines Bruders vollgestopften Villa, dass sie zuletzt als Kinder hier gewesen seien – auch wenn Frank Stallone fast nebenan wohnt.

Sylvester als Hahn im Korb

Sylvester Stallone kommt bei alledem als ziemlich cooler Typ rüber – entspannt, charmant und gut gelaunt, zudem inmitten der hier vorherrschenden Weiß- und Beigetöne interessant neu gerahmt. Stallone spielt den von weiblicher Übermacht gebeutelten Daddy: „Auch wenn ich recht habe, hab ich hier unrecht.“ Die Damen kichern und quietschen und plappern zumeist aufgeregt durcheinander, Stallone verdreht dazu verzweifelt grinsend die Augen.

Mehr zum Thema 1/

Er ist, nach diversen plastischen Korrekturen, die unter anderem eine Gesichtsnervenschädigung nach seiner Zangengeburt abmildern sollten, gut gealtert (auch wenn die Weichzeichnung, die ihm in einigen Nahaufnahmen verpasst wird, eher peinlich ist). Auch seine Mädels haben sich, wie zu lesen war, einiger „Korrekturen“ unterzogen; die aktuellen Standards der amerikanischen Schönheitschirurgie sind hier als grauenhafte Gleichmacherei zu bestaunen. Stallones Töchter sehen einander mit ihren dunklen Rehaugen, vollen Gloss-Lippen und langem glatten Haar so ähnlich, dass sogar ihre Mutter manchmal Mühe hat, sie auseinanderzuhalten. „Ich dachte, du wärst Scarlet!“, sagt Jennifer Flavin an einer Stelle zu Sistine.

Langweilige Perfektion

Die achtteilige Serie spielt natürlich mit Stallones Image — er verschreckt, so klagen seine Töchter, die sich freilich mit dem berühmten Namen als Models und Influ­encerinnen verdingen, dauernd ihre Boyfriends. Stallone selbst sagt, seine Girls seien für ihn eben immer noch die nied­lichen kleinen Mädchen von einst, wie sie in eingespielten Filmen aus Kindertagen zu sehen sind. Auch Jennifer ringt damit, dass ihre Jüngste auszieht, um in Miami zu studieren. „Ich lasse sie ganz allein mit nichts als einer Matratze zurück“, jault sie unter Tränen, nachdem Scarlet ein schickes Edelapartment in Palm Beach bezogen hat. Nun müsse sie einen neuen Lebensinhalt finden, weil Muttersein „meine liebste Beschäftigung auf der ganzen Welt ist!“. Sie wisse nicht einmal, sagt Jennifer, was sie sonst für Interessen habe.

Unterdessen rät Stallone seiner Tochter Sophia, die mit ihrem aktuellen Freund hadert, mit ihrer Lebenszeit zu geizen. „Zeit ist das wertvollste Konto, das du je haben wirst“, sagt er. „Verschwende diese Währung nicht an den Falschen, sonst gehst du emotional bankrott.“ Als es um Scarlets College geht, erzählt er, dass er nie besonders schulorientiert war und erst gute Noten bekam, als er gemeinsam mit kletterbegeisterten Schulkameraden die Examina klaute.

Man mag sich statt dieses weichgezeichneten Hochglanzfamilienporträts einen echten Blick in das Leben dieses Mannes wünschen, der als Kind teils in Pflegefamilien aufwuchs, Eisen gegen die Hänseleien wegen seiner Gesichtslähmung stemmte und aus Geldnot drauf und dran war, kriminell zu werden, bevor er 1976 mit „Rocky“ einen Klassiker der Filmgeschichte schrieb und zum Superstar wurde. Jaja, all die feinen Villen und schicken Familiendinner und die perfektionierten Frauen in „The Family Stallone“ sind schön anzusehen, aber im Ganzen ist dies bloß eine leidlich unterhaltsame, geskriptete Show. Leider folgt die Netflixdoku „Sly“ erst im November.

The Stallone Family startet an diesem Freitag bei Paramount+.