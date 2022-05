„Tatort“ aus Berlin : „Ständig Leichen um mich herum finde ich auch schwierig“

„Ständig Leichen um mich herum, das finde ich auch schwierig“: Meret Becker (Nina Rubin) und Mark Waschke (Robert Karow) in ihrem letzten gemeinsamen „Tatort“. Bild: rbb/ARD/Hans Joachim Pfeiffer

Am Sonntag ist Meret Becker zum letzten Mal als Kommissarin Nina Rubin an der Seite von Mark Wasche zu sehen. Im Interview erzählen die beiden, was den Krimi so besonders macht und warum es damit nun ein Ende hat.